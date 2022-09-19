Atwasat

عقوبات أميركية على طائرات شحن لروسيا مرتبطة بإيران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 07:56 مساء
عقوبات أميركية على طائرات شحن لروسيا مرتبطة بإيران
مبنى وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الإثنين، أنها ستضيف ثلاث طائرات «بوينغ 747» تشغلها شركات طيران إيرانية توفر لروسيا خدمات شحن، إلى قائمة طائرات يعتقد أنها تنتهك ضوابط التصدير الأميركية، في إطار عقوبات تفرضها إدارة بايدن على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وفق وكالة «رويترز».

وحدد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، طائرات تديرها شركات «ماهان إير»، و«قشم فارس إير»، والخطوط الجوية الإيرانية، بأنها تنقل بضائع، منها مواد إلكترونية إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير الصارمة التي تفرضها وزارة التجارة على روسيا، بحسب ما أظهرت بيانات متاحة تجاريًا.

- رئيسي لبوتين: التعاون يجعل الدول الخاضعة لعقوبات أميركية «أقوى»

وقالت الوزارة إن هناك الآن نحو 183 طائرة جرى إدراجها على القائمة لانتهاك ضوابط التصدير الأميركية. وتخضع شركات الطيران الإيرانية الثلاث المحددة لمجموعة متنوعة من القيود من قبل الحكومة الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية

الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية

«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة

جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير مدعو؟

من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح

شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين توصي بتجنب الاحتكاك المباشر مع أجانب بعد تسجيل أول إصابة بـ«جدري القرود»
الصين توصي بتجنب الاحتكاك المباشر مع أجانب بعد تسجيل أول إصابة ...
بايدن: «طالبان» أطلقت سراح مارك فريريكس.. العملية «تطلبت اتخاذ قرارات صعبة»
بايدن: «طالبان» أطلقت سراح مارك فريريكس.. العملية «تطلبت اتخاذ ...
الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية
الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية
وزيرة الخارجية الفرنسية: «لا عرض أفضل لإيران» في الملف النووي
وزيرة الخارجية الفرنسية: «لا عرض أفضل لإيران» في الملف النووي
روسيا: مستعدون لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة
روسيا: مستعدون لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
روسيا: المعلومات بشأن العثور على مئات المقابر في إيزيوم الأوكرانية «أكاذيب»
روسيا: المعلومات بشأن العثور على مئات المقابر في إيزيوم ......
دي مايو: حكم ميلوني يهدد بأزمة اقتصادية لإيطاليا
دي مايو: حكم ميلوني يهدد بأزمة اقتصادية لإيطاليا...
عقوبات أميركية على طائرات شحن لروسيا مرتبطة بإيران
عقوبات أميركية على طائرات شحن لروسيا مرتبطة بإيران...
روسيا: مستعدون لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة
روسيا: مستعدون لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة...
وزيرة الخارجية الفرنسية: «لا عرض أفضل لإيران» في الملف النووي
وزيرة الخارجية الفرنسية: «لا عرض أفضل لإيران» في الملف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط