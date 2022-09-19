عقوبات أميركية على طائرات شحن لروسيا مرتبطة بإيران

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الإثنين، أنها ستضيف ثلاث طائرات «بوينغ 747» تشغلها شركات طيران إيرانية توفر لروسيا خدمات شحن، إلى قائمة طائرات يعتقد أنها تنتهك ضوابط التصدير الأميركية، في إطار عقوبات تفرضها إدارة بايدن على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وفق وكالة «رويترز».

وحدد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، طائرات تديرها شركات «ماهان إير»، و«قشم فارس إير»، والخطوط الجوية الإيرانية، بأنها تنقل بضائع، منها مواد إلكترونية إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير الصارمة التي تفرضها وزارة التجارة على روسيا، بحسب ما أظهرت بيانات متاحة تجاريًا.

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وقالت الوزارة إن هناك الآن نحو 183 طائرة جرى إدراجها على القائمة لانتهاك ضوابط التصدير الأميركية. وتخضع شركات الطيران الإيرانية الثلاث المحددة لمجموعة متنوعة من القيود من قبل الحكومة الأميركية.