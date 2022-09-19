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روسيا: مستعدون لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 07:37 مساء
روسيا: مستعدون لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها مستعدة لإجراء محادثات لتبادل السجناء لتحرير مواطنيْن أميركييْن اثنين محبوسيْن في روسيا، مضيفة أنه رغم ذلك فإن السفارة الأميركية في موسكو «لا تلتزم بأداء واجباتها الرسمية فيما يتعلق بمواصلة الحوار».

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين: «قلنا مرات عديدة إننا مستعدون لإجراء مفاوضات لتقرير مصير المواطنيْن الأميركييْن المدانيْن في روسيا والمواطنين الروس في الولايات المتحدة»، حسب وكالة «رويترز».

أميركيان وروسي قد يدخلون ضمن تبادل السجناء 
وفي وقت سابق، أكدت موسكو أنها منفتحة على تبادل للسجناء، الذي يمكن أن يشمل المحارب القديم في مشاة البحرية الأميركية بول ويلان، ونجمة كرة السلة بريتني غرينر، وتاجر السلاح الروسي المسجون في الولايات المتحدة فيكتور باوت.

وتقضي غرينر عقوبة السجن تسع سنوات لإدانتها بحيازة وتهريب مخدر القنب، بينما يقضي ويلان عقوبة السجن 16 عامًا بتهمة التجسس.

إدارة بايدن: ملتزمون بإعادة سجينين في روسيا إلى الوطن
والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن بأسرتي ويلان وغرينر في البيت الأبيض، الجمعة الماضي، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير، إن إدارة بايدن «ملتزمة بالعمل عبر كل السبل المتاحة لإعادة بريتني وبول إلى الوطن سالمين».

وقال الكرملين مرارًا إن «دبلوماسية الأبواق التي تنتهجها واشنطن لن تساعد جهود تنظيم تبادل للسجناء»، داعيًا إلى إجراء محادثات خاصة بدلًا عن ذلك.

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