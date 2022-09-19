بايدن: طالبان أطلقت سراح مارك فريريكس.. العملية «تطلّبت اتّخاذ قرارات صعبة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين أن أفغانستان أطلقت سراح مهندس أميركي بقي سجينا طوال 31 شهرا.

وقال بايدن في بيان «اليوم، أمّنا إطلاق سراح مارك فريريكس وسيعود قريبا»، مضيفا أن العملية «تطلّبت اتّخاذ قرارات صعبة»، بحسب «فرانس برس».

أفرجت طالبان الإثنين عن جندي أميركي سابق كان معتقلا في أفغانستان منذ العام 2020 مقابل تسليمها حليفا مهما للحركة أمضى 17 عاما في سجون الولايات المتحدة بتهمة الإتجار بالهيروين.

وكان مارك فريريكس يعمل مهندسا مدنيا بمشاريع بناء في أفغانستان عندما «أخذ رهينة»، وفق ما ذكرت واشنطن في وقت سابق.

نورزاي يحظي باستقبال الأبطال من حكومة «إمارة أفغانستان الإسلامية».

وقال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابل «بعد مفاوضات طويلة، سُلم المواطن الأميركي مارك فريريكس إلى بعثة أميركية، وهذه البعثة سلمتنا بدورها (بشير نورزاي) اليوم (الاثنين) في مطار كابل».

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وأضاف «تغمرنا السعادة لأننا شهدنا في مطار كابل الدولي في العاصمة الأفغانية المراسم الرائعة لعودة أحد مواطنينا». وحظي نورزاي باستقبال الأبطال من حكومة «إمارة أفغانستان الإسلامية». وأظهرت صور استقباله بأكاليل الزهور من قبل جنود ملّثمين تابعين لطالبان.

وصرح نورزاي للصحفيين «لو أن إمارة أفغانستان الإسلامية لم تظهر تصميمها القوي، لما كنت هنا اليوم». وتابع «إطلاق سراحي مقابل أميركي سيكون مصدر سلام بين أفغانستان والأميركيين».

ويعد نورزاي ثاني سجين أفغاني تطلق الولايات المتحدة سراحه في الأشهر الأخيرة. وفي يونيو، أفرجت واشنطن عن أسد الله هارون بعد اعتقاله 15 عاما في غوانتانامو.

سنوات في مركز الاعتقال الأميركي

وكان هارون متهما بالارتباط بالقاعدة، لكنه قبع سنوات في مركز الاعتقال الأميركي الواقع في كوبا من دون توجيه تهم رسمية إليه، بعدما تم توقيفه عام 2006 حين كان تاجر عسل. ولم يُطلق سراحه بموجب اتفاق مع طالبان.

وأفاد المحلل الأمني الأفغاني حكمت الله حكمت بأن الإفراج عن نورزاي مثّل «إنجازا مهما» لحكام كابل الجدد.

وقال «بإمكان طالبان أن تقول لجنودها والأفغان إن بإمكانها إعادة الأشخاص المحتجزين من قبل جهات معارضة» لها. وأشار متقي إلى أن عودة نورزاي تشكّل بداية «فصل جديد» في العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة.