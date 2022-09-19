إيران تدافع أمام محكمة العدل الدولية لاستعادة أصول جمدتها الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

تدافع إيران، اليوم الإثنين، أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، عن استعادة نحو ملياري دولار، من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة التي تريد استعمال الأموال لتعويض ضحايا هجمات منسوبة إلى طهران.

وتعقد محكمة العدل الدولية، في لاهاي، أولى جلسات الاستماع حول موضوع القضية هذا الأسبوع في وقت تتعثر المفاوضات النووية بين القوى الدولية الكبرى وإيران، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوجهت الجمهورية الإسلامية إلى المحكمة في منتصف العام 2016، من أجل الإفراج عن أموالها بعيد صدور قرار من المحكمة العليا الأميركية أتاح مصادرتها، وكانت محاكم في الولايات المتحدة قررت في وقت سابق تخصيصها لتعويض الضحايا الأميركيين لهجمات «إرهابية»، وهي خطوة اعتبرتها إيران غير قانونية.

وطالب آلاف من ضحايا وأهالي ضحايا هجمات ينسب إلى طهران تدبيرها أو دعمها، بالحصول على تعويضات من تلك الأموال، بحسب القضاء الأميركي.

ومن بين هؤلاء أقارب 241 عسكريا أميركيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983، في هجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأميركية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.

«واشنطن انتهكت معاهدة ثنائية»

لكن في شكواها إلى محكمة العدل الدولية، قالت طهران إن واشنطن انتهكت معاهدة ثنائية وقعها شاه إيران العام 1955 مع حكومة الولايات المتحدة، تغطي العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية.

وأبرمت تلك المعاهدة قبل الثورة الإسلامية العام 1979 في إيران، التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية العام 2019، أنها مختصة بالقضية، ورفضت اعتراضا من واشنطن، التي تعتقد أن طهران لها صلات بالإرهاب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفند فيها محكمة العدل الدولية حجج واشنطن، فبعد انسحابها أحاديا من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، أمرت المحكمة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بإنهاء عقوبات جديدة ضد طهران استهدفت سلعا ذات أغراض إنسانية.

وأعلنت واشنطن بعيد ذلك، أنها ستضع حدا لمعاهدة الصداقة للعام 1955، التي استندت إليها المحكمة لتبرير قرارها.

قرارات ملزمة تفتقر إلى وسيلة لإنفاذها

وقرارات محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ملزمة وغير قابلة للاستئناف لكن المحكمة تفتقر إلى وسيلة لإنفاذها.

وتأتي جلسة الاستماع بشأن الأصول الإيرانية المجمدة والتي سترد واشنطن على الحجج الواردة فيها الأربعاء، في وقت توقفت المحادثات النووية مع إيران ولا يتوقع حدوث انفراج فيها على المدى القصير، وفق منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

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وانخرطت إيران منذ إبريل 2021 في محادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق الذي أبرم العام 2015 مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، لتقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

واقترح بوريل نصا نهائيا في 8 أغسطس، يتيح استئناف إيران التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

وتشمل الخلافات إصرار طهران على أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، تحقيقا حول ثلاثة مواقع غير معلنة يشتبه في أنها شملت سابقا أنشطة نووية.