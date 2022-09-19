منظمة إنسانية: إنقاذ 30 مهاجرا على متن قارب في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة إنسانية، إنقاذ قارب على متنه 30 مهاجرا، في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، خلال الليلة الماضية.

وقال فرع إيطاليا لمنظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، إن «سفينتنا أنجدت قاربا صغيرا يحمل على متنه 30 مهاجرا، كان يواجه صعوبات في المياه الدولية»، مبينة «على متن سفينتنا، هناك الآن 402 شخص»، كما «جرى انتشال جثة مهاجر في الأيام الأخيرة عند إنقاذ فريقنا 59 ناجيا من بينهم ستة أطفال، من على منصة نفطية»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وقال مؤسس المنظمة الإسبانية غير الحكومية، أوسكار كامبس، «نفذت فجر أمس عملية إنقاذ أخرى شملت 294 شخصا، كانوا يهيمون على غير هدى منذ أربعة أيام.. من بينهم 49 امرأة و60 طفلا أيضا»، والذين «نفدت مياه الشرب لديهم قبل يومين وبقوا يطلبون المساعدة.. كثيرون منهم يعانون من حالات جفاف، لو مر يوم آخر لقضوا نحبهم».

إجلاء 3 أطفال صغار لأسباب طبية

ووفقا لمصادر إنسانية أخرى، فـ«من المنتظر أيضا السماح بإنزال 398 مهاجرا، جرى إنقاذهم في الأيام الأخيرة في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل منظمة (هيومانتي)، جرى إجلاء ثلاثة أطفال صغار لأسباب طبية».

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وأوضحت المنظمة غير الحكومية، أن هؤلاء الأطفال «يعانون من ضعف شديد بسبب الوضع المجهد ونقص الحليب المناسب لهم.. أمهاتهم المنهكات، لا تستطعن إرضاعهم بشكل طبيعي»، واختتم الطاقم بالقول: «لا يزال الوضع حرجا. المهاجرون بحاجة إلى ملاذ آمن على الفور».