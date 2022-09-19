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قتيل وعشرات الجرحى في اليابان جراء الإعصار نانمادول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 01:51 مساء
قتيل وعشرات الجرحى في اليابان جراء الإعصار نانمادول
مياه نهر سنداي تتدفق بعنف بعد ارتفاع مستواها بسبب الإعصار نانمادول في إيسا بمنطقة كاغوشيما. 19 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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خفضت اليابان الإثنين، مستوى الإنذار حول الإعصار نانمادول بعدما تسبب بسقوط قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

وتراجعت شدة الإعصار بعدما لامس اليابسة مساء الأحد، قرب مدينة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو الكبيرة، لكنه اقتلع أشجارا وحطم نوافذ وتسبب بارتفاع مستوى مياه الأنهر التي باتت تهدد بفيضانات، وفق وكالة «فرانس برس».

وتبقي السلطات على بلاغ إخلاء يشمل نحو ستة مليون شخص، داعية السكان إلى البقاء في حال إنذار، لا سيما في المناطق حيث لا يزال مستوى الأنهار مرتفعا بعد تساقط الأمطار الغزيرة لساعات.

وسجلت بعض المناطق في مقاطعة ميازاكي خلال 24 ساعة، متساقطات تفوق ما يسجل عادة طوال شهر سبتمبر.

وصرح المسؤول الحكومي يوشيوكي تويوغوشي، لسكان المناطق المعنية، «نطلب منكم البقاء متيقظين حيال (مخاطر) حصول فيضانات وانزلاقات تربة».

وأكدت سلطات مقاطعة ميازاكي لوكالة «فرانس برس»، وفاة رجل ستيني في مدينة مياكونوجو عثر عليه في سيارة غمرتها المياه وسط أرض زراعية. وفي منطقة فوكووكا (جنوب غرب)، أعلنت السلطات، أنها تحقق لمعرفة ما إذا كانت وفاة ثانية على ارتباط بالأحوال الجوية.

أضرار محدودة رغم قوة الإعصار
وقرر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي كان من المقرر أن يغادر الإثنين إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، إرجاء رحلته ليوم للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن العاصفة، بحسب ما أكد مكتبه، لكن الأضرار تبقى حتى الآن محدودة بالنسبة لإعصار بهذا الحجم مع رياح وصلت سرعتها إلى 234 كيلومترا في الساعة.

وقال مسؤول في إدارة الأزمات في مدينة سايتو بمقاطعة ميازاكي، لوكالة «فرانس برس»، إن «الإعصار اختفى عمليا اليوم (الإثنين) والأمطار والرياح تهدأ أيضا الآن».

وتابع أن «التيار الكهربائي مقطوع في بعض الأماكن»، وإن عددا من السكان يفيد عن «أشجار مقتلعة»، مشيرا إلى أن فيضانات «تطال أيضا بعض المناطق».

«لست بأمان في منزلي»
وفي جزيرة كيوشو، أمضى آلاف السكان الليل في ملاجئ، فيما انتقل آخرون إلى مبان أكثر متانة من منازلهم.

وفي مدينة إيزومي بمقاطعة كاغوشيما، لجأ ياسوتا ياماغوشي (30 عاما)، إلى فندق وأوضح لوكالة «فرانس برس»، «جئت أحتمي لأن الرياح كانت تهب، ولم أشعر أنني بأمان في منزلي».

وكان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعا عن أكثر من 240 ألف منزل بعد ظهر الإثنين في منطقتي كيوشو وشوغوكو، بحسب ما أفادت الخدمات العامة، فيما كانت العاصفة تنتقل ببطء صعودا على سواحل غرب اليابان.

والغيت مئات الرحلات كما أوفقت أجهزة السكك الحديد القطارات، في المناطق المعنية لدى عبور الإعصار، وفي الساعة 16,00 (7,00 ت غ)، كان الإعصار ينتقل باتجاه الشمال/الشمال الشرقي قبالة سواحل مقاطعة شيمان، في القسم الغربي من اليابان، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى حوالى 160 كيلومترا في الساعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.

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وقال رئيس وحدة التوقعات في وكالة الأرصاد الجوية، ريوتا كورورا، للصحفيين، إن الإعصار «يضعف بشكل متواصل» و«تم تخفيض تصنيفه من فئة الأعاصير القوية والواسعة المدى إلى فئة الأعاصير الواسعة المدى».

ويمتد موسم الأعاصير في اليابان من أغسطس إلى سبتمبر، ويشهد تساقط أمطار غزيرة يمكن أن تتسبب بفيضانات مفاجئة وانهيارات تربة خطرة.

وعام 2019، ضرب الإعصار «هاغيبيس» اليابان، بينما كانت تستضيف كأس العالم للركبي وأودى بأكثر من 100 شخص، وفي 2018 تسببت فيضانات وانهيارات أرضية بسقوط أكثر من مئتي قتيل في غرب اليابان خلال موسم الأمطار، ويحذر العلماء بأن التغير المناخي يزيد من شدة العواصف والظواهر المناخية القصوى.

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