بدء توافد المشيعين إلى كنيسة وستمنستر لحضور جنازة الملكة إليزابيث (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ توافد المشيعين إلى كنيسة وستمنستر لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستبدأ في وقت لاحق الإثنين.

ووصل منذ قليل الرئيس الأميركي جو بايدن، وجرى إحضار معظم الضيوف عن طريق الحافلات باستثناء بايدن. وأغلقت بورصة لندن، أبوابها للتداول اليوم لمناسبة جنازة الملكة إليزابيث.

وتودع إليزابيث الثانية في مراسم تشييع تاريخية يحضرها رؤساء وزعماء وملوك من جميع أنحاء العالم، من الرئيسين الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو.

- اليوم.. بريطانيا والعالم يودعان إليزابيث الثانية

- القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث بقاعة «ويستمنستر»

وتوفيت الملكة في 8 سبتمبر عن 96 عاما بعد تربعها على عرش بريطانيا مدة 70 عاما. ويصل نعش الملكة إلى الكاتدرائية بعد مسيرة راجلة من قصر ويستمنستر يواكبه الملك تشارلز الثالث وأفراد من العائلة الملكية مشيا.

ولم يسبق للندن أن جمعت هذا العدد الكبير من المسؤولين الأجانب منذ فترة طويلة. ويحضر أيضا ممثلون عن عائلات ملكية أوروبية من بينهم ملك بلجيكا فيليبي وملك إسبانيا فيليب السادس وأمير موناكو ألبير في كاتدرائية ويستمنستر المرتبطة ارتباطا عضويا بمصير الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت عن 96 عاما. ففي تلك الكاتدرائية تزوجت عندما كانت أميرة في سن الحادية والعشرين في نوفمبر 1947 فيليب ماونتباتن قبل أن تتوج فيها في الثاني من يونيو 1953.

ويمثل يوم الاثنين وهو عطلة رسمية في المملكة المتحدة، أكبر تحد أمني لشرطة لندن في تاريخها. وقد تحظى الجنازة الرسمية وهي الأولى التي تشهدها العاصمة البريطانية منذ تشييع ويسنتون تشرشل في 1965، بواحدة من أوسع المتابعات التلفزيونية في التاريخ.



الرئيس الأميركي جو بايدن لدى وصوله كنيسة وستمنستر قبل قليل من بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، 19 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

كنيسة وستمنستر قبل قليل من بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، 19 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

كنيسة وستمنستر قبل قليل من بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، 19 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)