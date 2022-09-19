العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض الحساب الخاص بالعائلة البريطانية المالكة على «تويتر»، فيديو يتضمن مشاهد من حياة الملكة إليزابيث الثانية، قبل ساعات من تشييع جثمانها في عزاء من المتوقع أن يحضره عدد من زعماء الدول، ويشهده الملايين حول العالم.

وعلق الحساب على الفيديو، «تذكر ملكتنا.. اليوم، سيشهد الناس من جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث وحول العالم بالحياة غير العادية وعهد جلالة الملكة».

العالم يودع الملكة إليزابيث

وتودع المملكة المتحدة والعالم، اليوم الإثنين، الملكة إليزابيث الثانية خلال مراسم جنازة مهيبة في لندن يحضرها رؤساء دول وشخصيات بارزة، فيما يمثل اليوم.

وبعد حداد وطني امتد عشرة أيام تخللته مراسم تكريم وطقوس تعود لمئات السنين، ينتظر مشاركة ألفي شخص في المراسم الدينية في كاتدرائية وستمنستر عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.

ومن بين الحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، فيما أعلن قدوم نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان كذلك، بحسب وكالة «فرانس برس».