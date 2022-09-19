الصين: تصريحات بايدن حول تايوان «انتهاك خطر» لسياسة واشنطن حيال الجزيرة

نددت بكين الإثنين، بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، معتبرة أنها تشكل «انتهاكا خطرا» لسياسة واشنطن حيال الجزيرة.
وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين، «إنه انتهاك خطر لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان، وتوجه رسالة خاطئة وخطرة إلى القوى الانفصالية الناشطة من أجل استقلال تايوان»، وفق وكالة «فرانس برس».
«سندافع عن تايوان»
وردا على سؤال عما إذا كان الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال حوار مع شبكة «سي بي إس»، «نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق».
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