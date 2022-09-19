الصين: تصريحات بايدن حول تايوان «انتهاك خطر» لسياسة واشنطن حيال الجزيرة

القاهرة - بوابة الوسط

نددت بكين الإثنين، بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، معتبرة أنها تشكل «انتهاكا خطرا» لسياسة واشنطن حيال الجزيرة.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين، «إنه انتهاك خطر لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان، وتوجه رسالة خاطئة وخطرة إلى القوى الانفصالية الناشطة من أجل استقلال تايوان»، وفق وكالة «فرانس برس».