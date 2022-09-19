بايدن: جائحة «كورونا» انتهت في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد «انتهت» في الولايات المتحدة.

وقال، في مقابلة لشبكة «سي بي إس»، أمس الأحد، «الجائحة انتهت. ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بعمل كثير... لكن الجائحة انتهت. إذا لاحظتم، لا أحد يضع كمامات. يبدو الجميع في حالة جيدة جدا»، حسب وكالة «فرانس برس».

العالم يقترب من القضاء على الجائحة

ويوم الأربعاء الماضي، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريوسوس أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على الجائحة التي حصدت أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

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وأكد خلال مؤتمر صحفي، تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء الفيروس إلى أدنى مستوى له منذ مارس العام 2020، متابعا: «لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة»؛ لكنه حذر «لم ندرك ذلك بعد، لكن النهاية في متناول اليد»، وفق «فرانس برس».