بايدن: لم أقرر بعد الترشح لولاية ثانية.. وسندافع عن تايوان لو تعرضت للغزو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه لم يحسم أمره بعد إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية العام 2024.

وقال بايدن، في مقابلة أمس الأحد مع شبكة «سي بي إس»، «هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك»، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

سندافع عن تايوان

وردا على سؤال عما إذا كان الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني، أجاب بايدن «نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق».

وبخصوص جائحة فيروس «كورونا» المستجد، عقب: «الجائحة انتهت. ما زلنا نواجه مشكلة مع (الفيروس). ما زلنا نقوم بعمل كثير.. لكن الجائحة انتهت. إذا لاحظتم، لا أحد يضع كمامات. يبدو الجميع في حالة جيدة جدا».