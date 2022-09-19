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بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 01:19 صباحا
بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
الرئيسان الصيني تشي جينبينغ (يمين) في ماكاو، 18 ديسمبر 2019، والأميركي جو بايدن في واشنطن، 2 يونيو 2021. (أ ف ب)
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه حذر نظيره الصيني شي جينبينغ من الضرر الذي قد يلحق بمناخ الاستثمار إذا انتهكت بكين العقوبات التي فرضها عدد من الدول ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

بايدن: لا مؤشرات على أن بكين دعمت الحرب الروسية
وفي مقتطفات من مقابلة مع شبكة «سي بي إس» تبث الأحد، أكد بايدن أنه أبلغ شي بأن انتهاك العقوبات سيكون «خطأ فادحًا»، لكنه أوضح أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات إلى أن بكين دعمت الحرب الروسية بشكل نشِط من خلال مبيعات أسلحة، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وذكر بايدن أنه وجه هذا التحذير خلال مكالمة هاتفية تمت بُعيد لقاء أجراه شي مع الرئيس الروسي خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير.

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وقال الرئيس الأميركي «اتصلت بالرئيس شي. ليس للتهديد على الإطلاق. قلت له فقط... إنه إذا كنت تعتقد أن الأميركيين وسواهم سيواصلون الاستثمار في الصين مع انتهاكِكَ للعقوبات المفروضة على روسيا، فأعتقد أنك ترتكب خطأ فادحًا». وتابع: «حتى الآن ليس هناك مؤشر على أنهم قدموا أسلحة أو أشياء أخرى تريدها روسيا».

بايدن: ليست حربًا باردة جديدة
من جهة ثانية، رفض بايدن فكرة أن التحالف الصيني الروسي يعني أن الولايات المتحدة تخوض نوعًا جديدًا من الحرب الباردة. وقال «لا أعتقد أنها حرب باردة جديدة وأكثر تعقيدا».

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