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من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير مدعو؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 09:25 مساء
من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير مدعو؟
الملك البريطاني تشارلز الثالث أمام نعش والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية. (الإنترنت)
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ستقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث في لندن يوم الإثنين بحضور عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة. ووجهت المملكة المتحدة أكثر من 500 دعوة لشخصيات عالمية لحضور الجنازة الرسمية لأطول ملكة جلست على العرش البريطاني لأكثر من 70 عامًا.

ورصد موقع «يورو نيوز» أسماء بعض المتوقع حضورهم والدول التي لم تجر دعوتها كالتالي:

الحضور الملكي
- الامبراطور ناروهيتو والامبراطورة ماساكو من اليابان
- الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا
- الملك فيليبي والملكة ليتيثيا من إسبانيا
- خوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق
- الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا
- الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك، وولي العهد الأمير فريدريك وولية العهد الأميرة ماري
- الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا من السويد
- الملك هارالد الخامس والملكة سونيا من النرويج
- الملك جيجمي وانجتشوك من بوتان
- سلطان بروناي حسن البلقية
- العاهل الأردني الملك عبدالله
- الأمير السعودي تركي بن محمد آل سعود
- ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح
- ملك ليسوتو ليتسي الثالث
- الأمير ألواس ولي عهد إمارة ليختنشتاين
- الدوق الأكبر هنري، لوكسمبورغ
- السلطان عبدالله من باهانج الماليزية
- أمير موناكو ألبرت الثاني
- ولي عهد المغرب مولاي حسن
- سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
- رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
- ملك تونغا، توبو السادس

-  الملك تشارلز يتهيأ لاستضافة قادة العالم واستكمال الاستعدادات لجنازة الملكة
-  حشود تتقاطر في الأيام الأخيرة لوداع الملكة إليزابيث الثانية في لندن

زعماء الدول:
أميركا
- جو بايدن وجيل بايدن، الرئيس الأميركي والسيدة الأولى للولايات المتحدة
- جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا
- جايير بولسونارو، رئيس البرازيل
- باولا ماي ويكيس، رئيسة ترينيداد وتوباجو
- ساندرا ميسون، رئيسة بربادوس
- آندرو هولنيس، رئيس وزراء جامايكا
- فلويلا تسالام، الحاكم العام لبيليز
- سوزان دوغان، الحاكم العام لسانت فينسنت وجرينادين

أوروبا والشرق الأوسط
- إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا
- فرانك فالتر شتاينماير، رئيس ألمانيا
- سيرجيو ماتاريلا، رئيس إيطاليا
- مايكل دانييل هيجينز، رئيس أيرلندا
- مايكل مارتن، رئيس وزراء أيرلندا
- مارسيلو ريبلو دي سوزا، رئيس البرتغال
- ألكسندر فان دير بيلين، رئيس النمسا
- كاتالين نوفاك، رئيسة المجر
- أندريه دودا، رئيس بولندا
- إيجيلس ليفيتس، رئيس لاتفيا
- جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا
- سولي نينيستو، رئيس فنلندا
- كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة اليونان
- جورج فيلا، رئيس مالطا
- نيكوس اناستاسيادس، رئيس قبرص
- شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي
- أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية
- ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
- مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر
- إسحق هرتزوج، رئيس إسرائيل
- محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني
- سيريل رامابوسا، رئيس جنوب أفريقيا
- يمي أوسينباجو، نائب رئيس نيجيريا
- نانا أكوفو أدو، رئيس غانا
- وليام روتو، رئيس كينيا
- علي بونجو، رئيس الغابون
- الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العسكري السوداني

آسيا
- دروبادي مورمو، رئيسة الهند
- وانغ كيشان، نائب رئيس الصين
- رانيل فيكريمسينجي، رئيس سريلانكا
- الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلادش
- جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا
- أنتوني ألبانيسي، رئيس وزراء أستراليا
- يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية
- حليمة يعقوب، رئيسة سنغافورة
الدول غير المدعوة

ودعت بريطانيا رؤساء دول أو ممثلين على مستوى السفراء من أي دولة تربطها بها علاقات دبلوماسية كاملة.

ومن بين الدول التي لم تُدع سورية وفنزويلا لأن لندن ليس لديها حاليا علاقات دبلوماسية طبيعية مع تلك الدول. كما لم تدع بريطانيا ممثلين من روسيا أو بيلاروسيا أو ميانمار بعد أن فرضت عقوبات اقتصادية على تلك الدول.

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