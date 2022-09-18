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«رويترز»: ولي العهد السعودي يغيب عن جنازة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 07:59 مساء
«رويترز»: ولي العهد السعودي يغيب عن جنازة الملكة إليزابيث
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية: الإنترنت)
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نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر بوزارة الخارجية البريطانية قوله إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف يغيب عن جنازة الملكة إليزابيث يوم الإثنين، خلافًا لتوقعات بريطانيا السابقة بحضوره.

وقال المصدر إن السعودية هي من أجرت هذا التغيير، على أن يمثل المملكة بالمراسم الأمير تركي بن محمد آل سعود، وهو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء منذ العام 2018، وهو حفيد الملك الراحل فهد، وجزء من الجيل الجديد الذي وصل إلى السلطة بمساعدة الأمير محمد.

لماذا التركيز على التمثيل السعودي في الجنازة؟
ورأت الوكالة أن تسليط الضوء على التمثيل السعودي في الجنازة، بحثًا عن أي مؤشرات على مزيد من التراجع في الجمود الدبلوماسي الذي فرضته دول غربية على الأمير محمد بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، خاصة أن المخابرات الأميركية تقول إن ولي العهد وافق على قتله، لكن الأمير محمد نفى أيّ دور له في عملية القتل.

وفي العام 2020، أصدر القضاء السعودي أحكامًا بالسجن على ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة و20 عامًا بتهمة قتل خاشقجي.

- الملك تشارلز يتهيأ لاستضافة قادة العالم واستكمال الاستعدادات لجنازة الملكة

ودعت بريطانيا الزعماء من الدول الحليفة لها لحضور الجنازة، لكن الأمر متروك لتلك الدول لاختيار من يمثلها، حيث بدأ قادة العالم التوافد على بريطانيا التي تنظم شرطتها أكبر عملياتها الأمنية لمواكبة ترتيبات الجنازة التاريخية للملكة الأطول عهدًا في تاريخها.

وتُوفيت الملكة إليزابيث الثانية التي اعتلت العرش مدى سبعة عقود في 8 سبتمبر عن 96 عامًا، وتقاطر مئات آلاف الأشخاص لإلقاء النظرة الأخيرة على نعشها المسجى في البرلمان البريطاني.

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