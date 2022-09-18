الصين.. 27 قتيلا في انقلاب حافلة في طريقها إلى موقع حجر صحي خاص بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

أودى انقلاب حافلة في جنوب غرب الصين بـ27 شخصًا الأحد، فيما كانت تتجه إلى مكان لوضعهم قيد الحجر الصحي في مواجهة «كوفيد-19» كما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الحافلة التي كانت تقل 47 شخصًا «انقلبت»، مشيرة أيضًا إلى أن الحادث أوقع 20 جريحًا. وقع الحادث، الأكبر في الصين منذ مطلع السنة، في كيانان بمقاطعة قويتشو الريفية، وهي منطقة فقيرة ومعزولة تقيم فيها عدة أقليات إثنية، وفق «فرانس برس».

وأكدت حكومة المقاطعة بعد ساعات من إعلان الحادث أن الحافلة كانت تنقل أشخاصًا إلى «مكان لوضعهم قيد الحجر الصحي بما يتصل بوباء كوفيد-19».

سياسة «صفر كوفيد» المشددة المعتمدة لدى الصين

لم يجر تحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مرضى أو حالات مخالطة أو مجرد مقيمين في مبنى سجلت فيه حالة كوفيد، بموجب سياسة «صفر كوفيد» المشددة جدا التي تعتمدها الصين. وسجلت مقاطعة قويتشو أكثر من 900 حالة جديدة في اليومين الماضيين، وفي مطلع سبتمبر في عاصمتها قوييانغ وقد وضعوا قيد الحجر الصحي.

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نشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن الحافلة تقطرها شاحنة سحب. وأظهرت صورة أخرى انتشرت بسرعة أن الحافلة كانت تسير خلال الليل وكان السائق والركاب يرتدون بزات واقية. ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق من صحة هذه الصور.

مع تقديم أحر التعازي، أكدت الحكومة أيضًا في بيان أنه «يجب استخلاص العبر من هذا الحادث، ودرس ظروف الوضع في الحجر الصحي ونقل الأشخاص المصابين بالوباء وكذلك مشاكل سلامة الطرق». ووعد مسؤولو قويتشو أيضا بتشكيل مجموعة عمل للتحقيق في أسباب الحادث.

منشآت الحجر الصحي في عدة مقاطعات

خلال إجراءات العزل التي اعتمدتها مدينة شنغهاي الكبرى لمدة شهرين في الربيع، جرى نقل العديد من سكان المدن التي سجلت فيها إصابات بكوفيد بالقوة في حافلات ممتلئة ليلا إلى منشآت أقيمت على عجل تقع في مقاطعات أخرى لوضعهم قيد الحجر الصحي رغم أن نتيجة فحوصاتهم كانت سلبية.

وتعتبر حوادث السير شائعة في الصين نسبيًا. وسبق أن شهدت مقاطعة قويتشو حوادث أخرى. ففي يونيو قتل سائق قطار حين خرج قطار فائق السرعة عن سكته في المقاطعة.

وفي مارس تحطمت طائرة ركاب صينية ما أدى الى مقتل 132 شخصًا كانوا على متنها، في أسوأ حادث طيران تشهده الصين منذ عقود.