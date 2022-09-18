عودة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الضخمة بدأت في استقبال الكهرباء من شبكة الكهرباء الوطنية مرة أخرى.

وقطع القصف في المنطقة خطوط إمدادات الكهرباء للمحطة، والمفاعلات الستة الخاصة في وضع الإغلاق البارد، ولكنها تحتاج إلى كهرباء خارجية لتبريد هذه المفاعلات من أجل تفادي خطورة الانصهار النووي، بحسب «بي بي سي».

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن وضع المحطة، التي تسيطر عليها القوات الروسية، تحسن ولكن لا يزال خطيرا.

محطة زابوريجيا الأوكرانية تتعرض لقصف منتظم

وتبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قرارا دعا فيه روسيا إلى سحب قواتها من محطة زابوريجيا الأوكرانية التي تتعرض لقصف منتظم، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

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القرار الذي طرحته بولندا وكندا وافقت عليه 26 من الدول الأعضاء الـ35، وصوتت روسيا والصين ضده، حسبما صرح دبلوماسي لوكالة «فرانس برس». وسيطرت القوات الروسية على المحطة بداية مارس الماضي بعد أيام من بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير 2022

إصلاح أحد خطوط الكهرباء الخارجية الأربعة الرئيسية

وزار فريق من خبراء الوكالة المحطة - التي تعتبر الأكبر في أوروبا - مطلع الشهر الجاري. وجاءت الزيارة في أعقاب دعوات متزايدة من أوكرانيا والمجتمع الدولي لتنفيذ تفتيش يتعلق بسلامة المحطة في أعقاب عمليات قصف في محيطها.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن القصف الذي وقع في محيط المحطة النووية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا. وبعد التفتيش الأول للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت الوكالة أنها ستحتفظ بوجود دائم من أجل مراقبة الوضع.

وعلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، أن أعضاء الفريق في الموقع علموا أنه جرى إصلاح أحد خطوط الكهرباء الخارجية الأربعة الرئيسية التي تضررت من القصف، مما سمح بتلقي الكهرباء مباشرة من الشبكة الوطنية.

احتدام منطقة دونيتسك الشرقية

واحتدم القتال أمس السبت في منطقة دونيتسك الشرقية المقسمة التي يخضع معظمها لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا.

وقال عمدة مدينة دونيتسك الانفصالي إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف حكومي أوكراني لمنطقة مركزية بينما اتهم الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك القوات الروسية بقصف محطة طاقة حرارية في ميكولايفك، مما أدى إلى تعطيل إمدادات مياه الشرب في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية تواصل هجومها المضاد في شمال شرقي البلاد، بعد أن نجحت في استعادة الأراضي من روسيا في الأيام الأخيرة. وتضيف أن روسيا أنشأت خطًا دفاعيًا يحمي أحد طرق الإمداد الرئيسية من بيلغورود، بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال يوم الجمعة الماضي إن الهجمات المضادة الأوكرانية لن تغير الخطط العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا.