شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب الإعصار نانمادول مناطق جنوب غرب اليابان مساء الأحد بينما حضت السلطات ملايين الأشخاص على الاحتماء من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي تترافق مع العاصفة القوية.

وجرى تسجيل وصول الإعصار رسميا قرابة الساعة السابعة مساء (10.00 ت غ) مع تحديد عين الإعصار قرب مدينة كاغوشيما، وفق الأرصاد الجوية اليابانية.

ووصلت سرعة الرياح إلى 234 كيلومترا في الساعة مع هطول أمطار بمعدل 500 ملم في أقل من 24 ساعة على أجزاء من منطقة كيوشو في جنوب غرب البلاد.

سبعة ملايين شخص ينزلون إلى الملاجئ

وأمضى ما لا يقل عن 20 ألف شخص ليلتهم في ملاجئ في كاغوشيما وميازاكي حيث أصدرت الأرصاد اليابانية «تحذيرا خاصا» يجري اللجوء إليه لتنبيه السكان فقط في حالات مناخية لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وقالت شبكة «إن إتش كي» الرسمية التي تجمع المعلومات من السلطات المحلية إنه طلُب من أكثر من سبعة ملايين شخص ضرورة النزول إلى الملاجئ أو الاحتماء من العاصفة في مبان قوية.

لكن أوامر الإخلاء ليست ملزمة في اليابان وسبق للسلطات أن واجهت صعوبات في إقناع السكان بالتوجّه إلى مراكز الإيواء بالسرعة الكافية. كما سعت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إقناع السكان بالمخاوف المرتبطة بالعاصفة.

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وجاء في تغريدة نشرها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعد جلسة للحكومة ناقشت موضوع الإعصار «رجاء ابتعدوا عن الأماكن الخطرة، ورجاء أخلوا منازلكم إذا ما شعرتم بأدنى خطر». وتابع «سيكون من الخطر الإخلاء ليلا. رجاء توجهوا إلى مكان آمن في ضوء» النهار.

مخاطر «غير مسبوقة» من جراء الرياح والأمطار

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن المنطقة قد تواجه مخاطر «غير مسبوقة» من جراء الرياح والأمطار، واصفة العاصفة بأنها «خطيرة للغاية». وقال هيرو كاتو رئيس مركز مراقبة الطقس والتحذير للصحفيين الأحد «المناطق المتأثرة بالعاصفة تشهد هطول أمطار لم تعهدها من قبل».

وأضاف «في المناطق التي تلقت بشكل خاص تحذيرات بشأن انزلاقات أرضية، من المحتمل جدا أن بعض أنواع الانزلاقات تحدث حاليا». وحض كاتو على «اتخاذ أقصى درجات الحذر حتى في المناطق التي لا تحدث فيها كوارث عادة».

ومساء الأحد ذكرت مؤسسات المرافق العامة أن نحو مئتي ألف منزل في جميع أنحاء المنطقة تعاني انقطاع الكهرباء. وتوقّفت خدمات القطارات والرحلات الجوية والعبّارات على أن تعاود العمل بعد انحسار العاصفة، كما أغلقت بعض متاجر المواد الأساسية التي عادة ما تبقى مفتوحة وتعد بمثابة طوق النجاة في الكوارث.

«أقصى درجات الحذر»

والأحد أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن «القسم الجنوبي من منطقة كيوشو قد يشهد رياحا عنيفة وأمواجا عاتية ومدا عاليا»، مشددا على أن شدّة هذه الظواهر ستكون «غير مسبوقة»، وحضّت السكان على توخي «أقصى درجات الحذر».

وأفاد مسؤول في مدينة إيزومي في منطقة كاغوشيما بأن الأوضاع تشهد تدهورا سريعا. وقال إن «الرياح أصبحت شديدة للغاية. والأمطار تتساقط بغزارة»، مضيفا «الرؤية في الخارج شبه معدومة».

وفي مدينة ميناماتا الساحلية في منطقة كيوشو، تلاعبت الأمواج بقوارب الصيد التي ربطت بالرصيف لدواعي السلامة، كما تساقط رذاذ البحر وزخات المطر على الرصيف البحري.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة التي ضعفت قليلا مع اقترابها من اليابسة إلى مناطق الشمال الشرقي، قبل أن تطاول الجزيرة الرئيسية في اليابان في وقت مبكر الأربعاء.

20 عاصفة مشابهة كل عام وأمطار غزيرة

ويعد الموسم الحالي موسم الأعاصير في اليابان التي تشهد نحو 20 عاصفة مشابهة كل عام وأمطارا غزيرة تتسبب بانهيارات أرضية أو فيضانات.

والعام 2019، ضرب الإعصار «هاغيبيس» اليابان بينما كانت تستضيف كأس العالم للركبي وأودى بأكثر من مئة شخص. وقبل عام، أدى الإعصار «جيبي» إلى إغلاق مطار كانساي في أوساكا وأودى ب14 شخصا.

وأسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة عن مصرع أكثر من مئتي شخص في غرب اليابان خلال الموسم السنوي الماطر عام 2018. ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ازدياد شدة العواصف ودرجات الحرارة والفيضانات والجفاف.

مسن ياباني يسير وسط هبوب الرياح. (الإنترنت)