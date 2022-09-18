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بيلوسي تدين من يريفان هجمات أذربيجان الأخيرة على أرمينيا وتصفها بـ«غير المشروعة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 03:01 مساء
بيلوسي تدين من يريفان هجمات أذربيجان الأخيرة على أرمينيا وتصفها بـ«غير المشروعة»
رئيسة مجلس النواب الأميركي تضع إكليلا من الزهور (يسار) على نصب تذكاري في يريفان لاستذكار مجازر الأرمن. 18 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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استنكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الأحد، من يريفان الهجمات الأخيرة «غير المشروعة» التي تشنها أذربيجان على أرمينيا، حيث تجري زيارة، وذلك إثر مواجهات حدودية سجلت هذا الأسبوع بين باكو ويريفان.

وأكدت بيلوسي، في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الأرمينية، «ندين بشدة هذه الهجمات، باسم الكونغرس» الأميركي، متهمة أذربيجان بأنها الجهة التي أشعلت شرارة الاشتباكات الأخيرة التي تهدد وفق بيلوسي، «احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «أرمينيا لديها أهمية خاصة بالنسبة إلينا بسبب التركيز الذي أُوليَ للجانب الأمني، بعد الهجمات غير المشروعة الدامية التي شنتها أذربيجان على الأراضي الأرمينية».

واندلعت الثلاثاءن أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب العام 2020، وأسفرت عن مقتل 215 شخصًا، قبل أن تنتهي ليل الخميس بوساطة دولية، فيما يتبادل الطرفان التهم ببدء القتال.

«أعمال العنف انتهت بفضل وساطة أميركية»
وأكد رئيس البرلمان الأرمني آلين سيمونيان، خلال المؤتمر الصحفي مع بيلوسي، أن أعمال العنف انتهت بفضل وساطة أميركية، بعد فشل محاولة التوصل إلى هدنة بوساطة روسية، مضيفًا: «نحن ممتنون للولايات المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه بفضل وساطتها».

- حصيلة جديدة: مقتل 135 جنديا أرمينيا على الأقل في الاشتباكات مع أذربيجان

وهذه الاشتباكات هي تصعيد غير مسبوق منذ حرب العام 2020 وتهدد بنسف عملية سلام هشة بين الجمهوريتين السوفيتيين السابقتين الواقعتين في القوقاز.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين في العام 2020 وفي تسعينات القرن الماضي، حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وهي جيب أذري تقطنه غالبية من الأرمن.

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى أرمينيا، السبت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وهي أعلى مسؤولة أميركية تزور أرمينيا منذ استقلال الدولة الصغيرة الفقيرة عن الاتحاد السوفياتي العام 1991، التي تقطنها جالية أميركية كبيرة.

وتترأس الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا وروسيا مجموعة وسطاء مينسك، التي قادت لعقود محادثات سلام بين باكو ويريفان برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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