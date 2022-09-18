واشنطن تؤيد إصلاح مجلس الأمن في ظل المواجهة مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

يحتل ملف إصلاح هيكلية الأمم المتحدة، صدارة سلم الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يطالب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على حد سواء، بتغيير تركيبة مجلس الأمن.

وبينما يشارك قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدر دعوات التغيير من جهة غير متوقعة هي الولايات المتحدة، التي ضاقت ذرعًا من سلطة الفيتو (حق النقض) التي تتمتع بها روسيا، في وقت تسعى لمحاسبة موسكو على غزو أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

ودرست القوى الغربية القواعد الإجرائية لضمان عدم حظر روسيا اجتماعات مجلس الأمن، وفي إطار سعيها لإدانتها، لجأت إلى الجمعية العامة، حيث تملك كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا حق التصويت.

وبدا عجز الأمم المتحدة جليًا أمام العالم في فبراير الماضي، عندما واصل دبلوماسيون قراءة بيانات معدة مسبقًا، بينما بدأت روسيا قصف جارتها.

وضع قائم عفا عليه الزمن

وفي خطابها أخيرًا، أعربت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد عن دعمها «للمقترحات العقلانية وذات المصداقية» لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 بلدًا.

وقالت: «علينا ألا ندافع عن وضع قائم عفا عليه الزمن وغير مستدام.. يتعين علينا بدلًا عن ذلك إبداء مرونة ورغبة في التوصل إلى تسوية خدمة للمصداقية والشرعية»، من دون أن تضيف أي توضيحات.

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وأشارت إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق الفيتو (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) تتحمل مسؤولية خاصة في المحافظة على المعايير، وتعهدت بأن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض إلا في «حالات نادرة واستثنائية»، مضيفة أن «أي عضو دائم يستخدم الفيتو للدفاع عن أعمال العدوان التي يقوم بها، يخسر السلطة الأخلاقية وتتوجب محاسبته».

وتسخر روسيا والصين من هذا النوع من التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة، التي تجاهلت مجلس الأمن الدولي في عهد رئيسها جورج بوش الابن لغزو العراق.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، التي لطالما طالبت بتمثيل أفريقي في مجلس الأمن، إن انتقاد نظام الفيتو بسبب روسيا يعد نفاقًا.

وأفادت في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: «لم يحصل بعضنا ممن نادى بتعزيز دور الجمعية العامة بأي دعم، وفجأة اليوم» تبدل الوضع، مضيفة: «في هذه الحالات يفقد القانون الدولي معناه. لأن بعضنا يرى في ذلك غشًا».

وبينما أقرت توماس-غرينفيلد، بأن الولايات المتحدة لم ترقَ على الدوام إلى مستوى معاييرها، وأشارت إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض أربع مرات فقط منذ العام 2009، كانت جميعها لدعم الاحتلال الإسرائيلي باستثناء مرة واحدة، مقارنة مع استخدام روسيا لهذا الحق 26 مرة.

قلق أميركي من «عجز» مجلس الأمن

وأشار الخبير المتخصص بالأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية، ريتشارد غوان، إلى قلق أميركي حقيقي حيال «عجز» مجلس الأمن الدولي، مضيفًا: «لكنها أيضا طريقة ذكية لإحراج الصين وروسيا.. لأننا نعرف جميعا أن البلدين الأكثر تحسسا من فكرة إصلاح المجلس هما روسيا والصين».

وتعكس الدول الخمس الدائمة العضوية ميزان القوى في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة للهوية الروسية.. وصدرت وجهة نظر جديدة عن أوكرانيا أخيرًا مفادها بأن مقعد مجلس الأمن الدولي كان للاتحاد السوفياتي السابق، لا لروسيا.

وجاء أكبر تحرك لإصلاح مجلس الأمن في الذكرى الستين لانتهاء الحرب عندما أطلقت البرازيل وألمانيا والهند واليابان مسعى مشتركًا من أجل الحصول على مقاعد دائمة.

وعارضت الصين بشدة إمكانية حصول اليابان، التي تعتبرها قوة موازية في شرق آسيا على مقعد، علمًا بأن طوكيو تعد من أكبر الدول المساهمة في الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة.

وسبق لقادة الولايات المتحدة أن أيدوا شفهيا الإصلاح من دون السعي إليه على أرض الواقع، ولطالما دعمت واشنطن منح مقعد لليابان، وهي دولة حليفة تتوافق مواقفها عادة مع تلك الأميركية، كما أعرب الرئيس السابق باراك أوباما، في الماضي عن تأييده بشكل عام منح الهند مقعدًا.

ولفت غوان إلى أن صدور دعوة واضحة من بايدن من شأنه أن يعيد فورًا إحياء جهود إصلاح المجلس، لكنه أضاف «أشعر بأن الأميركيين لا يملكون خطة واضحة في هذا الصدد»، مضيفًا: «يطرحون الأمر من أجل اختبار الوضع، لتحدي الصين والروس. قد تتلاشى» الفكرة لاحقا.

ويشكك مراقبون معنيون بالشؤون الدبلوماسية بإمكان تطبيق أي إصلاح في مجلس الأمن طالما أن روسيا والصين تعتبران أن الأمر يعرِّض مصالحهما إلى الخطر.

وأوضح جون هربست، الدبلوماسي الأميركي السابق والباحث في «المجلس الأطلسي» أن «بعض الأشخاص ضمن المجتمع (الدولي) ممن دعموا أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين يتحدثون عن الأمر طوال الوقت... لكنني أعتقد أن الاحتمالات الواقعية ضئيلة للغاية».