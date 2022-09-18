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إعادة منصب رئيس الوزراء في السنغال ووزير اقتصاد سابق لشغل المنصب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 10:29 صباحا
إعادة منصب رئيس الوزراء في السنغال ووزير اقتصاد سابق لشغل المنصب
وزير الخارجية السنغالي السابق ورئيس الوزراء المعين مؤخرا أمادو با، أثناء حضوره مؤتمرا صحفيا في دكار عام 2020. (رويترز - أرشيفية)
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أعاد الرئيس السنغالي ماكي سال منصب رئيس الوزراء السبت، واختار وزيرا سابقا للاقتصاد لشغل المنصب، وذلك بعد مرور أشهر على انتخابات تشريعية شابها التوتر خسر فيها ائتلاف سال الحاكم أغلبيته المريحة في البرلمان.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة أن أمادو با (61 عاما) المتخصص في الضرائب، والذي شغل في السابق منصب وزير الخارجية أيضا، عُين رئيسا لوزراء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، فيما يعيد تعيين «با»، منصب رئيس الوزراء بعد إلغائه في أبريل عام 2019، وفق وكالة «رويترز»..

وقال «با»، على شاشة التلفزيون الرسمي، بعد اجتماع مع سال السبت «تشمل الأولويات الرئيسية التي حددها الرئيس تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتخفيف التضخم، والأمن، والإسكان، والتدريب المهني، والتوظيف، وتشجيع المشروعات».

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وعين الرئيس حكومة جديدة ضمت 38 وزيرا في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وتم الاحتفاظ بوزراء رئيسيين من الحكومة السابقة بما في ذلك الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والمالية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي استُدعيت قوات الأمن السنغالية لتأمين عملية اقتراع في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وكبح أعضاء مشاكسين فيه من المعارضة حاولوا تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمعية، وكان هذا أول اجتماع للجمعية الوطنية منذ انتخابات يوليو الماضي.

ووصل سال إلى السلطة في عام 2012، بعد خلع الرئيس السنغالي الذي قضى وقتا طويلا في المنصب عبد الله واد.

تصاعد التوترات السياسية
وأعيد انتخاب سال في عام 2019 بعد وعود بتوسع كبير في مشروعات البنية التحتية، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى بدء إنتاج النفط والغاز في العام المقبل، لكن الكثير من فترة رئاسته الثانية شابه ضائقة اقتصادية من بين أسبابها جائحة كوفيد-19 والتبعات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وتصاعدت التوترات السياسية بسبب رفض سال استبعاد الترشح لولاية ثالثة في عام 2024.

واندلعت احتجاجات عنيفة في السنغال في العام الماضي عندما ألقت السلطات القبض على عثمان سونكو، أبرز معارضي سال، والذي جاء ثالثا في انتخابات الرئاسة لعام 2019 بتهمة الاغتصاب التي نفاها.

وأفرجت السلطات عن سونكو، لكن كثيرا من المحتجين اعتبروا اعتقاله محاولة من «سال»، لإبعاد أبرز منافس له وتمهيد الطريق للفوز بولاية ثالثة.

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