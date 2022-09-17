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المرشد الإيراني يظهر في مناسبة دينية بعد تكهنات بشأن صحته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 09:49 مساء
المرشد الإيراني يظهر في مناسبة دينية بعد تكهنات بشأن صحته
المرشد الإيراني، علي خامنئي. (الإنترنت)
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استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، مجموعة من الزوار خلال احتفال ديني، السبت، في أول ظهور علني له منذ أكثر من أسبوعين، وحثهم على التحلي بالصبر والمثابرة.

وأظهر التلفزيون الحكومي خامنئي (83 عامًا) واقفًا، وهو يتحدث بصوت ثابت للحاضرين، الذين افترشوا الأرض عن أهمية ذكرى الأربعين، وهي مراسم تقام في نهاية 40 يومًا من الحداد على الإمام الحسين حفيد النبي محمد، بحسب «سكاي نيوز».

شائعات على شبكات التواصل حول مرضه
ونفى مصدران مقربان من خامنئي لوكالة «رويترز»، الجمعة، تدهور حالته الصحية، وذلك ردًا على أسئلة بشأن وضعه الصحي. ولم يظهر خامنئي علنًا منذ أن التقى بأتباعه في طهران في الثالث من سبتمبر، مما أثار شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي بأنه مريض.

وأفادت جريدة «نيويورك تايمز» في وقت سابق، نقلًا عن أربعة أشخاص مطلعين على الوضع الصحي لخامنئي، أن الزعيم الأعلى ألغى جميع الاجتماعات والمظاهر العامة الأسبوع الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية، مضيفة أنه طريح الفراش في الوقت الراهن ويخضع لمراقبة الأطباء.

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وأبلغ خامنئي الحشد، السبت، أن على المؤمنين الاعتماد على القرآن الذي يدعو إلى الصبر عند مواجهة الأوقات الصعبة، في إشارة واضحة إلى مشاكل إيران الاقتصادية، حيث تخضع البلاد لعقوبات أميركية.

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