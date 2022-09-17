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تراس تلتقي بايدن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدلا عن الاجتماع في «داوننغ ستريت»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 09:03 مساء
تراس تلتقي بايدن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدلا عن الاجتماع في «داوننغ ستريت»
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس. (الإنترنت)
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قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، السبت، إنها ستجري محادثات ثنائية كاملة مع جو بايدن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، بدلًا عن الاجتماع بالرئيس الأميركي في «داوننغ ستريت» يوم الأحد.

وغادر الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل إلى لندن، يوم السبت، لحضور جنازة الملكة إليزابيث دون أن يرافقهما أي رئيس أميركي سابق. وذكر البيت الأبيض في الأسبوع الماضي أن الدعوة الملكية لحضور الجنازة التي تقام يوم الإثنين في كنيسة «ويستمنستر» كانت موجهة لبايدن وزوجته فحسب، وفق «رويترز».

بايدن وزوجته يلقون نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الملكة
ومن المقرر أن يلقي بايدن وزوجته نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الملكة المسجى في قاعة «ويستمنستر»، الأحد، ثم سيوقعان في سجل التعازي الرسمي قبل حضور حفل استقبال يستضيفه الملك تشارلز الثالث. ويحضر الجنازة الرسمية قرابة المئة من رؤساء الدول والحكومات.

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وسيعود بايدن إلى واشنطن يوم الإثنين، بعد حضور الجنازة، وما زال من المنتظر أن يعقد بعض الزعماء الأجانب اجتماعات مع تراس، التي خلفت بوريس جونسون في منصب رئيس وزراء بريطانيا في وقت سابق من الشهر الحالي.

تراس تتحدث إلى رئيس الإمارات
وتحدثت تراس، السبت، إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي قدم تعازيه بعد وفاة الملكة في الثامن من سبتمبر، حسبما أفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية في بيان. ومن المتوقع أن تجري تراس اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء السبت.

من جهته غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عمان السبت، في طريقه إلى لندن لحضور مراسم دفن الملكة الراحلة، وفق ما أعلن بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وصباح الإثنين، سيُنقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية ضمن مسيرة إلى دير «ويستمنستر»، حيث ستقام مراسم الدفن عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش. وستكون الجنازة الرسمية الأولى منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل العام 1965.

دفن الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة «سانت جورج»
ووُجهت دعوة لحضور الجنازة إلى ألفي شخصية، بينهم المئات من قادة العالم وملوكه، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والإمبراطور الياباني ناروهيتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وستدفن الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة «سانت جورج» في قصر ويندسور في غرب لندن، إلى جانب والدها الملك جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب. وأضاف بيان الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله سيتوجه بعد زيارة لندن إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، التي تبدأ في العشرين من الشهر الحالي، وسيلقي خطابًا.

وبحسب البيان، سيعقد الملك في نيويورك عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، «لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات».

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