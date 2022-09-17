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رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 08:37 مساء
رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
عملية نبش جثة في إيزيوم بشرق أوكرانيا. (أ ف ب)
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دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، السبت، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب، إثر العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية قرب مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية.

وكتب وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل الأوروبي، في تغريدة السبت: «في القرن الحادي والعشرين، لا يمكن تصور اعتداءات شنيعة كهذه على السكان المدنيين». وتابع: «علينا ألا نتجاهلها. نطالب بمعاقبة جميع مجرمي الحرب»، مضيفًا: «أدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في أسرع وقت تتولى ملاحقة جريمة العدوان»، بحسب «فرانس برس».

العثور على «450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب»
وأعلنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، العثور على «450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب» مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

من جهته، أفاد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، عبر «تلغرام»، بأن هناك «جثثًا عدة مكبلة الأيدي خلف الظهر، وشخصًا دفن مع حبل ملفوف حول رقبته. بكل تأكيد، تعرض هؤلاء للتعذيب وأعدموا». وأورد المكلف الحقوق الإنسانية الأوكراني دميترو لوبينتس عبر «تلغرام»: «الأرجح أن أكثر من ألف مواطن أوكراني تعرضوا للتعذيب والقتل في الأراضي المحررة من منطقة خاركيف».

- مئات القبور في غابة قريبة من إيزيوم المستعادة من الروس
-  دفن جثة عثر عليها مقيدة اليدين قرب مدينة إيزيوم الأوكرانية

كما أفاد مدير الشرطة الوطنية إيغور كليمنكو، بالعثور على عشر «غرف تعذيب» في البلدات التي استعيدت من الروس في منطقة خاركيف، بينها ست في إيزيوم.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في فيديو عبر «تلغرام» بجرائم الجيش الروسي قائلًا: «روسيا لا تترك سوى الموت والمعاناة. قتلة وجلادون»، متوعدًا بـ«عقاب قاسٍ وعادل».

وأثار العثور على المقابر الجماعية موجة استنكار في الغرب بعد نحو خمسة أشهر على انسحاب القوات الروسية من محيط كييف في نهاية مارس، تاركة خلفها جثث مئات المدنيين يحمل العديد منها آثار تعذيب وإعدامات، لا سيما في بلدة بوتشا.

يجب أن يتحرك العالم
وقال زيلينسكي، في رسالته اليومية عبر الفيديو مساء الجمعة، «يجب أن يتحرك العالم حيال كل ذلك. روسيا كررت في إيزيوم ما سبق أن فعلته في بوتشا»، مثنيًا على إعلان الأمم المتحدة إرسال فريق للمشاركة في التحقيق الأوكراني.

وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استنكارهما، محملين الإدارة الروسية المسؤولية. وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة في بيان، «ستحاسب روسيا وقادتها السياسيون وجميع المتورطين في الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا».

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعت الخميس قبل العثور على المقابر الجماعية والجثث في إيزيوم، إلى مثول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام القضاء الدولي لارتكابه جرائم حرب.

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