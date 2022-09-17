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بايدن يحذر بوتين من استخدام أسلحة نووية أو كيمياوية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 06:58 مساء
بايدن يحذر بوتين من استخدام أسلحة نووية أو كيمياوية
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، روسيا من استخدام أسلحة نووية تكتيكية أو كيمياوية في الحرب في أوكرانيا، وقال بايدن خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» إن مثل هذا الإجراء «سيغير وجه الحرب بصورة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية».

ولم يذكر ما هو الرد الذي ستقوم به الولايات المتحدة على استخدام مثل هذه الأسلحة. ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات النووية للبلاد في حالة تأهب، «خاصة» بعد بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير الماضي، وقال إن ذلك بسبب «تصريحات عدوانية» من قبل الغرب، بحسب «بي بي سي نيوز».

استخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا
وتوجد الأسلحة النووية منذ ما يقرب من 80 عامًا، وترى فيها بلدان رادعًا لا يزال يضمن أمنها القومي. وتشير التقديرات إلى أن روسيا لديها نحو 5977 رأساً نووياً، وفقاً لاتحاد العلماء الأميركيين. ومع ذلك، لا يزال من غير المرجح أن تعتزم روسيا استخدام هذه الأسلحة.

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والأسلحة النووية التكتيكية هي تلك التي يمكن استخدامها على مسافات قصيرة نسبياً، على عكس الأسلحة النووية «الاستراتيجية» التي يمكن إطلاقها على مسافات أطول بكثير، التي تثير شبح الحرب النووية الشاملة.

وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» في البيت الأبيض، سُئل بايدن عما سيقوله لبوتين إذا كان يفكر في استخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا. وكان رد الرئيس الأميركي: «لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل».

«الرد مترتباً على الفعل»
ثم سئل بايدن عن العواقب التي ستترتب على بوتين إذا تم تجاوز مثل هذا الخط. وأجاب بايدن: «هل تعتقد أنني سأخبرك إذا كنت أعرف بالضبط ما سيكون؟ بالطبع، لن أخبرك. سيكون الرد مترتباً على الفعل». وأضاف: «سيصبحون منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى. وبالاستناد إلى مدى ما يفعلونه سيُحدد الرد».

والحرب في أوكرانيا لم تسر كما كان يأمل الكرملين. ففي الأيام الأخيرة، قالت أوكرانيا إنها استعادت أكثر من 8 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

وعلى الرغم من الانتكاسة الواضحة، أصر بوتين على أن الهجوم المضاد الناجح لأوكرانيا لن يوقف خطط روسيا لمواصلة عملياتها في شرق البلاد.

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