Atwasat

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 05:37 مساء
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينباوم (أ ف ب)
alwasat radio

للمرة الأولى في المكسيك المعروفة بنظامها الذكوري، قد تصل امرأة إلى سدة الرئاسة في 2024 وفق توازن القوى حاليًا في الحزب الحاكم الذي يعقد مؤتمره السنوي في عطلة نهاية هذا الأسبوع. فماذا لو فازت؟

تنافس رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينباوم (60 عامًا) وزير الخارجية مارسيلو إبرارد (62 عامًا) في السباق لخلافة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي يتمتع بشعبية واسعة، وفق «فرانس برس».

تعمل شينباوم المتخصصة في مجال العلوم، على تهيئة النفوس في مواجهة خصمها ومرشحين آخرين، داخل حركة التجديد الوطني (مورينا) وفي صفوف الرأي العام.  وأكدت في زيارات خارج مكسيكو بدعوة من قياديين في حركة مورينا أنه «يمكن لامرأة أن تكون رائدة فضاء، محامية، شرطية، نائبة أو رئيسة جمهورية».

انتخاب امرأة رئيسة للبلاد
وهتف مناصرون في تيخوانا وسونورا في شمال وشمال غرب البلاد «رئيسة! رئيسة!». ويقول مقربون من شينباوم إن المكسيك التي سجلت ألفًا وأربع جرائم قتل بحق نساء في 2021 مستعدة اليوم لانتخاب امرأة رئيسة للبلاد، باستثناء بعض المناطق المحافظة.

وتكشف استطلاعات رأي أن 82% من المكسيكيين مستعدون للتصويت لامرأة، وفق دراسة أعدها مركز «إنكول» وشملت نحو 1200 شخص في سن الاقتراع.

-  المكسيك ملجأ الأميركيات الباحثات عن الإجهاض
-  وزير الخارجية الأميركي في المكسيك لعقد محادثات اقتصادية رفيعة المستوى

تتقدم رئيسة بلدية مكسيكو على الوزير إبرارد في معركة تمثيل حركة مورينا. وأظهرت الدراسة التي نشرت في 29 أغسطس أن 35 في المئة سيصوتون لشينباوم لتمثل الحزب الحاكم، مقابل 26 بالمئة لإبرارد.

تقلص الفارق بين الطرفين
وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز بوليغراما ونشر في 6 سبتمبر تقلص الفارق بين الطرفين (32.9 بالمئة لشينباوم مقابل 30.3 بالمئة لإبرارد). ويتمتع المرشح أو المرشحة عن حركة مورينا بحظوظ كبيرة للفوز في 2024  بدعم من شعبية الرئيس لوبيز أوبرادور في صفوف الطبقات الشعبية في مواجهة معارضة ضعيفة ومنقسمة.

ويؤكد بين 42 و55% من الناخبين استعدادهم للتصويت لمورينا، مقابل 16 إلى 22 % لليمين، وفق استطلاع معهد «إنكول» الذي أشار إلى أن الانتخابات ما زالت بعيدة. وتعد شينباوم مقربة من الرئيس الذي يصفها بأنها امرأة «لا يمكن إفسادها»، و«لديها مبادئ»، في حين لا يوجه إشادات مماثلة لوزير خارجيته.

وقال المحلل السياسي بابلو مخلوف إن إبرارد وهو من أصل فرنسي «ليس من المقربين للوبيز أوبرادور».  وتشعر شينباوم المتحدرة من أصول ليتوانية وبلغارية «بحافز لمواصلة» سياسة لوبيز أوبرادور الاجتماعية «ولأن تصبح أول رئيسة في تاريخ» المكسيك، وفق محيطها. ولن تعلن مورينا هوية الفائز أو الفائزة لتمثيل الحركة في انتخابات يوليو 2024 قبل العام 2023.

صراع نفوذ.. لم تبدأ الحملة التمهيدية
قانونيًا، لم تبدأ الحملة التمهيدية. ومع ذلك تضاعفت حدة المعركة على النفوذ بين شينباوم وإبرارد منذ أغسطس، مع توجههما إلى الناخبين الأصغر سنًا. وبهدف كسر صورتها كعالمة فيزياء صارمة إلى حد ما، تخبر كلوديا شينباوم على «تيك توك» ضاحكةً أنها كانت طالبة مشتتة جدًا في المدرسة.

وأعلن مارسيلو إبرارد على التطبيق نفسه أنه من معجبي فرقة «بوب بي تي سي». ونشر على «تويتر» رقمًا عبر تطبيق «واتساب» «يؤكد أنه يعود له» للرد على أي من مطالب المواطنين. كان إبرارد أيضًا رئيس بلدية مكسيكو سابقًا، وخسر الانتخابات التمهيدية للرئاسة في مواجهة لوبيز أوبرادور في 2018.

ويؤكد لوبيز أوبرادور (68 عامًا) أنه سينسحب من الحياة السياسية في 2024 في نهاية ولايته التي استمرت ست سنوات وفق ما ينص عليه الدستور.

لكن يرى بعض المحللين أن بإمكانه الحفاظ على نفوذه من خلال وسيط. وقال المحلل كارلوس برافو ريجيدور إن بإمكانه أن يحتفظ بسلطة في الظل إذا «خلفه رئيس ضعيف أو رئيسة ضعيفة بحاجة إلى دعمه».

ويمكن أن تتغير الظروف بحلول 2023-2024. ولكن قد يكون الرئيس المقبل أو الرئيسة المقبلة من رؤساء بلدية مكسيكو سابقًا، كما كان لوبيز أوبرادور أيضًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة

المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل

قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد

غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد
سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»

سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»
مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان

مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان
البيت الأبيض يدين وفاة امرأة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران

البيت الأبيض يدين وفاة امرأة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران
بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل

كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا

تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)

الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزارة العدل الأميركية تستأنف ضد أمر قضائي لوقف مراجعة وثائق سرية عثر عليها في منزل ترامب
وزارة العدل الأميركية تستأنف ضد أمر قضائي لوقف مراجعة وثائق سرية ...
كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها أستانا وتعلن مدة الولاية الرئاسية سبع سنوات
كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها أستانا وتعلن مدة الولاية الرئاسية ...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان
القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث بقاعة «ويستمنستر»
القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث بقاعة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
بايدن يحذر بوتين من استخدام أسلحة نووية أو كيمياوية
بايدن يحذر بوتين من استخدام أسلحة نووية أو كيمياوية...
قرغيزستان وطاجيكستان.. تصعيد حدودي ينتهك الهدنة الهشة
قرغيزستان وطاجيكستان.. تصعيد حدودي ينتهك الهدنة الهشة...
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات ......
القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث بقاعة «ويستمنستر»
القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث بقاعة ......
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط