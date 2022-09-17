Atwasat

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 04:48 مساء
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان
موقع الزلزال الذي ضرب تايوان. (الإنترنت)
alwasat radio

قال مرصد المسح الجيولوجي الأميركي إن زلزالًا بلغت قوته 6.6 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان السبت.

وأضاف أن الزلزال ضرب بعد الساعة 9:30 مساء (13:30 ت غ) على بعد نحو 50 كيلومترًا شمال مدينة تايتونغ على عمق عشرة كيلومترات، وفق «فرانس برس».

تايوان تقع بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين
بينما قال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن الزلزال وقع على عمق 7.3 كيلومترات، ومركزه في مقاطعة تايتونج، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. وأضاف أن السكان في جميع أنحاء تايوان شعروا بالزلزال، مشيراً إلى أن المباني اهتزت فترة وجيزة في العاصمة تايبه. وقالت إدارة الإطفاء في تايوان إنها لم تتلقَّ بعد أي تقارير عن وقوع أضرار.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين وهو ما يجعلها عرضة للزلازل، ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال جنوبي تايوان سنة 2016، في حين تسبب زلزال بقوة 7.3 درجات في حصد أرواح أكثر من ألفي شخص سنة 1999.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة

المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل

قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد

غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد
سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»

سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»
مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان

مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان
البيت الأبيض يدين وفاة امرأة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران

البيت الأبيض يدين وفاة امرأة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران
بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل

كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا

تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)

الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزارة العدل الأميركية تستأنف ضد أمر قضائي لوقف مراجعة وثائق سرية عثر عليها في منزل ترامب
وزارة العدل الأميركية تستأنف ضد أمر قضائي لوقف مراجعة وثائق سرية ...
كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها أستانا وتعلن مدة الولاية الرئاسية سبع سنوات
كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها أستانا وتعلن مدة الولاية الرئاسية ...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان
القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث بقاعة «ويستمنستر»
القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث بقاعة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
بايدن يحذر بوتين من استخدام أسلحة نووية أو كيمياوية
بايدن يحذر بوتين من استخدام أسلحة نووية أو كيمياوية...
قرغيزستان وطاجيكستان.. تصعيد حدودي ينتهك الهدنة الهشة
قرغيزستان وطاجيكستان.. تصعيد حدودي ينتهك الهدنة الهشة...
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات ......
القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث بقاعة «ويستمنستر»
القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث بقاعة ......
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط