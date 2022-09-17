زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

قال مرصد المسح الجيولوجي الأميركي إن زلزالًا بلغت قوته 6.6 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان السبت.

وأضاف أن الزلزال ضرب بعد الساعة 9:30 مساء (13:30 ت غ) على بعد نحو 50 كيلومترًا شمال مدينة تايتونغ على عمق عشرة كيلومترات، وفق «فرانس برس».

تايوان تقع بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين

بينما قال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن الزلزال وقع على عمق 7.3 كيلومترات، ومركزه في مقاطعة تايتونج، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. وأضاف أن السكان في جميع أنحاء تايوان شعروا بالزلزال، مشيراً إلى أن المباني اهتزت فترة وجيزة في العاصمة تايبه. وقالت إدارة الإطفاء في تايوان إنها لم تتلقَّ بعد أي تقارير عن وقوع أضرار.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين وهو ما يجعلها عرضة للزلازل، ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال جنوبي تايوان سنة 2016، في حين تسبب زلزال بقوة 7.3 درجات في حصد أرواح أكثر من ألفي شخص سنة 1999.