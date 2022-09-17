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وزارة العدل الأميركية تستأنف ضد أمر قضائي لوقف مراجعة وثائق سرية عثر عليها في منزل ترامب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 03:24 مساء
وزارة العدل الأميركية تستأنف ضد أمر قضائي لوقف مراجعة وثائق سرية عثر عليها في منزل ترامب
وثائق يشتبه بأنها جرت مصادرتها من منزل ترامب في فلوريدا، نشرتها وزارة العدل الأميركي في 31 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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قدّمت وزارة العدل الأميركية الجمعة، استئنافا جزئيا ضد قرار قضائي لوقف مراجعة وثائق جرت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مطالبة بمواصلة التحقيق في هذه المواد المصنفة على أنها سرية.

ومُنع المحققون الفدراليون منذ الأسبوع الماضي، من مراجعة آلاف الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من منزل ترامب المطل على البحر، بعدما وقفت قاضية في صف الرئيس السابق وقررت تعيين حكم مستقل للنظر في الملفات، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة العدل، في الشكوى التي تقدّمت بها مساء الجمعة، إن القاضية آيلين كانون «أخطأت بشكل جوهري بتعيين مشرف خاص وإصدار أمر زجري»، لكنها لفتت إلى أنها ستقيّد استئنافها فقط بـ«حوالي 100 سجل تحمل علامة سري»، عثر عليها في مقر إقامة ترامب.

وذكرت الوزارة بأن تأخير مراجعة الوثائق السرية التي شددت على أنها ممتلكات حكومية «يعرقل جهود الحكومة في حماية أمن الأمة»، مضيفة أن الأمر «يضر بالحكومة بشكل لا يمكن إصلاحه عبر منع خطوات مهمة للغاية في تحقيق جنائي جار وفرض، من دون حاجة، الكشف عن سجلات غاية في الحساسية، بما في ذلك إلى محامي المدعي (ترامب)».

ضغوط قضائية متزايدة
ويواجه ترامب ضغوطا قضائية متزايدة، إذ أفادت وزارة العدل بأن وثائق سرية للغاية «جرى إخفاؤها على الأرجح»، من أجل عرقلة تحقيق «إف بي آي»، في سوء إدارته المحتملة لمواد سرية.

ونفى بأن يكون ارتكب أي أخطاء، وقال إن عملية الدهم التي استهدفت منزله كانت «من بين أفظع الهجمات على الديمقراطية في تاريخ بلدنا»، مركّزا عليها في تجمّعاته السياسية.

ومن المقرر بأن تستمع لجنة من ثلاثة قضاة إلى الاستئناف في محكمة الدائرة 11، لكن القضية قد تنتهي أمام المحكمة العليا.

والخميس، عيّنت القاضية كانون «مشرفا خاصا»، وهو ريموند ديري للاطلاع على الملفات.

وكان القاضي الفدرالي الرفيع البالغ 78 عاما من بين شخصين اقترحهما فريق ترامب القانوني.

- «العدل» الأميركية تتهم ترامب بـ«إخفاء وثائق سرية» عن مكتب التحقيقات الفدرالي

وأصدر ديري أمرا الجمعة لمحامي ترامب، ومستشار وزارة العدل القانوني لعقد اجتماع معه في نيويورك مطلع الأسبوع المقبل.

وأمر ديري بأن يرسل كل طرف جدول أعمال لقاء الثلاثاء، قبل انتهاء يوم العمل الإثنين.

وبالإضافة إلى التحقيق بشأن الوثائق، يواجه ترامب في نيويورك تحقيقات مرتبطة بممارساته التجارية وملاحقة قانونية مرتبطة بجهوده لقلب نتائج انتخابات 2020، فضلا عن اعتداء السادس من يناير 2021، الذي نفذه أنصاره على مبنى الكابيتول.

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