غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه من «إطالة الحرب الروسية الأوكرانية على غرار ما وقع في سورية واليمن وليبيا»، معربًا عن اعتقاده أنها ستستمر بعض الوقت.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة أنباء الأناضول التركية مع غوتيريس في نيويورك، بمناسبة اقتراب انطلاق مباحثات قادة دول العالم في 20 سبتمبر، ضمن أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال غوتيريس: «أعتقد أنها (الحرب) ستستمر بعض الوقت؛ لكنني آمل ألا تستمر إلى الأبد كباقي الأزمات الأخرى سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تفهم الأطراف الحاجة إلى إرساء الهدنة والسلام على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد الكثير للقيام به (حاليا)».

وفي 24 فبراير أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

روسيا.. انتهاكات جسيمة

وأجاب غوتيريس عن سؤال حول فرضية ارتكاب روسيا «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان من قبيل مزاعم نقل نحو 900 ألف إلى 1.6 مليون أوكراني إلى الداخل الروسي، واختطاف أطفال أوكرانيين بقصد التبني، وارتكاب جرائم حرب.

وقال: «هذا النوع من القرارات يصدر عن المحاكم، والمحكمة الجنائية الدولية هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في هذا الادعاء بأوكرانيا بشكل كامل والبت فيه؛ ونعلم أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما أن موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان واضح بهذا الشأن».