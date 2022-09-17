الصين تسجل أول إصابة واردة من الخارج بجدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت مدينة تشونغتشينغ الصينية إصابة واحدة بفيروس جدري القرود يوم الجمعة في شخص وصل من الخارج مما يمثل أول إصابة معروفة لمرض جدري القرود في الصين وسط تفشي الفيروس في العالم خلال الآونة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة بالبلدية في بيان، إن مخاطر انتقال العدوى منخفضة، إذ جرى وضع هذا الشخص في الحجر الصحي عند وصوله إلى تشونغتشينغ، وعزل جميع المخالطين لهذا الشخص عن قرب ويخضعون للمراقبة الطبية، بحسب وكالة «رويترز».

وقال البيان إن الشخص المعني دخل مدينة تشونغتشينغ من الخارج، وظهرت عليه أعراض مثل الطفح الجلدي خلال فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا.

حالة طوارئ صحية عالمية

وسجلت نحو 90 دولة لا يتوطن فيها جدرى القرود تفشيا للمرض الفيروسي، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وجرى تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة مؤكدة كما سجلت بعض البلدان غير الموبوءة أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.

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وينتقل فيروس جدري القرود عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين أو الحيوانات أو المواد الملوثة، ويتسبب عادة في ظهور أعراض مشابهة لأعراض الجدري ولكنها أخف منها، مثل ارتفاع درجة والصداع والطفح الجلدي.