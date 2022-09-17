روسيا تحظر دخول 41 شخصا إلى أراضيها ردا على العقوبات الأسترالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، أنها حظرت دخول 41 شخصية أسترالية هم خصوصًا صحفيون إلى الأراضي الروسية، في إجراء وضعته في إطار الردّ على العقوبات التي تفرضها كانبيرا على موسكو بسبب غزوها العسكري لأوكرانيا.

لائحة روسية بأسماء الأشخاص الممنوعين من دخول

ونشرت الوزارة في بيان لائحة أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد. وتضم اللائحة أسماء موظفين في شركات أسلحة أسترالية وفي وسائل إعلامية، بينهم ساره فيرغسون الإعلامية المعروفة لدى قناة «ايه بي سي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذّرت الوزارة من أنه «نظرًا إلى واقع أن كانبيرا لا تنوي رسميًا التراجع عن خطها المناهض للروس وتستمر في فرض عقوبات جديدة، فإن تحديث هذه اللائحة سيتواصل». وسبق أن حظرت موسكو في يونيو ويوليو، دخول 159 أستراليًا إلى أراضيها للأسباب نفسها.

ومنذ بدء هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير، اتخذت روسيا إجراءات مماثلة ضد مئات المسؤولين الغربيين.