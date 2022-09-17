ماكرون يندد بـ«الفظائع» المرتكبة في إيزيوم في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بما وصفها بأنها «فظائع» ارتُكبت في مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا التي استعادها الجيش الأوكراني من القوات الروسية.

وقال ماكرون على «تويتر»، إن هؤلاء المسؤولين «يجب أن يحاسبوا على أفعالهم»، مضيفا «لا يوجد سلام بدون عدالة»، حسب وكالة «فرانس برس».

مقابر جماعية

وعثر الجيش الأوكراني على مقابر جماعية لعسكريين ومدنيين في غابات مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف، وذلك بعد انسحاب الجيش الروسي منها.

- دفن جثة عثر عليها مقيدة اليدين قرب مدينة إيزيوم الأوكرانية

- مئات القبور في غابة قريبة من إيزيوم المستعادة من الروس

ودفنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، إحدى الجثث التي عثر عليها مقيدة اليدين، وفق مراسل الوكالة الذي لم يشر ما إذا كانت الجثة لعسكري أم مدني.