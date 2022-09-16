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تفكيك شبكة تهرب مهاجرين إلى أوروبا على متن طائرات خاصة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 08:57 مساء
تفكيك شبكة تهرب مهاجرين إلى أوروبا على متن طائرات خاصة
لقطة من مقر يوروبول في لاهاي، 31 مايو 2017، (ا ف ب)
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أعلنت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروبول» الجمعة، توقيف خمسة أعضاء في عصابة يشتبه بأنها تهرّب مهاجرين، معظمهم أكراد، على متن طائرات خاصة من تركيا إلى أوروبا باستخدام جوازات سفر دبلوماسية مزوّرة.

وصادرت السلطات طائرتين وسيارة فارهة ومعدّات تستخدم لإصدار أوراق ثبوتية مزوّرة خلال عمليات دهم نُفّذت في بلجيكا وإيطاليا الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن «يوروبول».

وقالت في بيان «يُعتقد أنه بين أكتوبر وديسمبر العام 2020، نُفّذت خمس عمليات تهريب في خمسة بلدان أوروبية مختلفة».

وصعد المهاجرون، ومعظمهم أكراد من إيران أو العراق، في طائرة خاصة في تركيا وبحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية مزوّرة. وذكرت الوكالة إن الرحلات تتوجّه عادة إلى جزر الكاريبي، لكن الركاب لا يصلون إلى تلك الوجهات إطلاقا.

وأضافت «خلال المحطات في مختلف المطارات الأوروبية بما فيها النمسا وفرنسا وألمانيا، غادر المهاجرون الطائرة وتخلصوا من جوازات سفرهم المزوّرة وتقدّموا بطلبات لجوء».

وحددت المجموعة الإجرامية كلفة العملية بمبلغ يصل إلى 20 ألف يورو (20 ألف دولار) لكل شخص يتم تهريبه، كما يشتبه بأنها أصدرت شيكات مزورة واحتالت على شركات الطيران لتأسيس أسطولها كما احتالت على الفنادق عبر عدم تسديد الفواتير.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتهريب المهاجرين وتزوير الوثائق وغسل الأموال. وتمت المداهمة بتنسيق بين «يوروبول» وذراعها القضائية «يوروجاست» وأجهزة الشرطة الأوروبية ووكالات إنفاذ القانون الأميركية.

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