بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أن روسيا لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أن استراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة على أراض.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في سمرقند بأوزبكستان إن «عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة (...) خطة (العمليات) لا تستدعي تغييرا (...) لسنا مستعجلين»، حسب وكالة «فرانس برس».

دعوات دولية لإنهاء الحرب

وعلى هامش قمة شنغهاي في سمرقند، دعا زعماء مشاركون في القمة الرئيس الروسي إلى إنهاء العمليات العسكرية بأوكرانيا.



وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لبوتين، «فخامتك، أعرف بأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب»، بحسب تصوير مسجّل بثّته شبكة «دورداشان» الهندية العامة، نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

وبالمثل، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن، عبر السبل الدبلوماسية».