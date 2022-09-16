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بلينكن يتهم روسيا بارتكاب أفعال «مروعة» بعد العثور على مقابر جماعية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 06:17 مساء
بلينكن يتهم روسيا بارتكاب أفعال «مروعة» بعد العثور على مقابر جماعية في أوكرانيا
مقابر يعتقد أنها لأفراد من الجيش الأوكراني في غابة إيزيوم بمنطقة خاركيف، 16 سبتمبر 2022، (تويتر)
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اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن روسيا تتصرف بشكل «مروع»، وارتكبت على الأرجح جرائم حرب، وذلك بعد العثور على مقابر جماعية في أوكرانيا.

وقال للصحفيين «هذا جزء مروع من رواية متواصلة. كلما رأينا المد الروسي يتراجع من أجزاء احتلها في أوكرانيا، نرى ما الذي يتركه خلفه»، حسب وكالة «فرانس برس».

مقابر جماعية
وعثر الجيش الأوكراني على مقابر جماعية لعسكريين ومدنيين في غابات مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف، وذلك بعد انسحاب الجيش الروسي منها.

- دفن جثة عثر عليها مقيدة اليدين قرب مدينة إيزيوم الأوكرانية
- مئات القبور في غابة قريبة من إيزيوم المستعادة من الروس

ودفنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، إحدى الجثث التي عثر عليها مقيدة اليدين، وفق مراسل الوكالة الذي لم يشر ما إذا كانت الجثة لعسكري أم مدني.

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