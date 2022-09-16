دفن جثة عثر عليها مقيدة اليدين قرب مدينة إيزيوم الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن جثة واحدة على الأقل، مقيدة اليدين، دفنت الجمعة قرب مدينة إيزيوم الأوكرانية، في موقع عثر فيه على مئات القبور بعد انسحاب القوات الروسية.

وتعذر تحديد ما إذا كانت الجثة تعود إلى مدني أو عسكري بحسب المراسل. وبدأت السلطات الأوكرانية الجمعة عمليات الدفن في هذا الموقع حيث عثر على أكثر من 440 قبرا.

- مئات القبور في غابة قريبة من إيزيوم المستعادة من الروس

ووفق حسابات نشطاء أوكرانيين على موقع «تويتر»، هناك مقبرة جماعية للجنود الأوكرانيين عثر عليها في المناطق المحررة، فيما يجري التخطيط لانتشال إحدى الجثث غدا.



موقع المقابر.

موقع المقابر.