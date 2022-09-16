بوتين يؤكد لمودي أنه يأمل بإنهاء نزاع أوكرانيا «في أقرب وقت»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة، أنه يأمل بأن ينتهي النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت، مبديا تفهمه لمخاوف الهند المرتبطة بالقتال.

وقال بوتين، لمودي على هامش قمة إقليمية في أوزبكستان «أعرف موقفكم من النزاع في أوكرانيا ومخاوفكم.. سنبذل كل ما في وسعنا لإنهائه في أقرب وقت»، بحسب وكالة فرانس برس..

جاء ذلك بعدما قال مودي، للرئيس الروسي في سمرقند لدى بدء أول اجتماع مباشر بينهما منذ غزت قوات موسكو أوكرانيا «فخامتك، أعرف بأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب»، بحسب تصوير مسجّل بثّته شبكة «دورداشان» الهندية العامة.