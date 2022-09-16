رئيسا الصين وروسيا يطرحان نفسيهما كثقل موازٍ للنظام الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

طرح الرئيسان الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بلديهما كثقل موازٍ للنفوذ الغربي خلال قمة إقليمية جمعت دول عدة تشهد علاقاتها توترا مع الولايات المتحدة.

ويترأس الزعيمان، في سمرقند عاصمة أوزبكستان، قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، وهي مجموعة تطرح نفسها كمنظمة منافسة للمؤسسات الغربية، وفق وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه القمة في وقت تأزمت فيه العلاقات بين موسكو وبكين من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم الأميركي لتايوان.

وخلال الجلسة الرئيسية للقمة، دعا شي القادة المجتمعين إلى «العمل معا لتعزيز نظام دولي يتحرك في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية».

- بوتين يشيد بـ«مراكز النفوذ الجديدة»

وقال شي «يجدر تعزيز قيم البشرية المشتركة والتخلي عن السياسة القائمة على تشكيل كتل»، من دون أن يأتي على ذكر أي بلد بعينه، لكن بكين تستخدم عادة هذه العبارات للتنديد بالولايات المتحدة وحلفائها.

وأكد شي «علينا الدفاع بحزم عن النظام العالمي الذي يضع الأمم المتحدة في صلبه، فضلا عن نظام عالمي يستند إلى القانون الدولي».

دور متعاظم لمراكز النفوذ الجديدة

من جانبه، أكد بوتين في كلمته أن «الدور المتعاظم لمراكز النفوذ الجديدة.. يتضح بشكل متزايد»، مشددا على أن التعاون بين بلدان منظمة شنغهاي للتعاون يستند، خلافا للدول الغربية، إلى مبادئ «مجردة من أي أنانية».

وأضاف «نحن منفتحون على التعاون مع العالم بأسره»، ومضى يقول «سياستنا مجردة من أي أنانية.. نامل أن يدير الآخرون (..) سياستهم استنادا إلى المبادئ نفسها» في إشارة واضحة إلى الدول الغربية.

وتأسست منظمة شانغهاي للتعاون التي تضم الصين وروسيا والهند وباكستان وأربع جمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى في العام 2001، كمنصة للتعاون في موقع ندِّي منافس للمؤسسات التي أنشأها الغرب.

بوتين يبحث عن حلفاء

وتعكس تصريحات شي وبوتين، الاضطرابات التي تشهدها العلاقات الدولية منذ عدة أشهر، لا سيما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير، فمنذ ذلك الحين، استهدفت روسيا عقوبات اقتصادية غربية شديدة، وهي تتجه بشكل متزايد إلى آسيا للحصول على الدعم الاقتصادي والدبلوماسي.

ومن ثم، ضاعف بوتين منذ الخميس الاجتماعات الثنائية على هامش القمة، وخلال اجتماع الخميس مع شي، شكر بوتين نظيره الصيني على «موقفه المتوازن» من الحرب في أوكرانيا، ووعده بتقديم «تفسيرات»، ردا على «مخاوفه».

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي، الجمعة، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تشتري بلاده كميات متزايدة من الوقود الروسي على الرغم من العقوبات الغربية.

ثم سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يريد أن يناقش معه الاتفاق الذي فتح الباب أمام تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما جمدتها الحرب، كذلك يلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بعد اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، خلفت أكثر من 200 قتيل وأثارت مخاوف من تجدد الحرب في القوقاز، وهي منطقة نفوذ موسكو التقليدية.

«طرق الحرير الجديدة»

ويأمل شي الذي اختار زيارة آسيا الوسطى خلال أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد، في تعزيز مكانته كزعيم عالمي قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر، والذي يسعى للحصول خلاله على تجديد ولايته.

فاختيار آسيا الوسطى كأول وجهة أجنبية بعد عامين يوضح قبل كل شيء الأهمية التي توليها بكين لهذه المنطقة التي تعبرها «طرق الحرير الجديدة»، وهو مشروع عملاق حرص شي على تنفيذه لتعزيز التبادلات التجارية مع العالم.

ولكن عانت الكثير من دول آسيا الوسطى من مشكلات هذا العام، بدءا من أعمال الشغب الدامية في كازاخستان أو الاشتباكات التي اندلعت الجمعة بين قرغيزستان وطاجيكستان، فيما قادتهما موجودان في سمرقند قبل إعلان وقف لإطلاق النار.

وقبل القمة، زار شي كازاخستان الأربعاء، وتعهد بمساعدتها على «حماية سيادتها»، لأن الدولة المتحالفة مع موسكو تقليدا قلقة بشأن الطموحات الروسية بعد غزو أوكرانيا. كذلك، التقى شي مع إردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، في حين تراجع زخم المفاوضات الدولية حول اتفاق نووي مع إيران.

ولم يُعلن عن أي اجتماع بين شي ومودي، فيما شهدت العلاقات بين القوتين النوويتين توترا منذ الاشتباكات الحدودية الدامية في العام 2020.