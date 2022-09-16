روسيا تدعو لـ«تدابير عاجلة» لوقف التصعيد على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

القاهرة - بوابة الوسط

دعت روسيا الجمعة، طاجيكستان وقرغيزستان إلى اتخاذ «تدابير عاجلة» لوقف التصعيد عند الحدود بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى بعد مواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 20 جريحا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «ندعو الطرفين إلى اتخاذ تدابير شاملة وعاجلة (..) لوضع حد لأي محاولة تصعيد ولاستفزازات أطراف أخرى»، وفق وكالة «فرانس برس»..

وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قرغيزستان وقف إطلاق النار مع طاجيكستان، اعتبارا من الساعة 10,00 ت غ، على أثر تصعيد في المواجهات الحدودية بين البلدين.

وأعلن جهاز حرس الحدود في قرغيزستان في بيان أن «رئيسي لجنتي الأمن القومي في قرغيزستان وطاجيكستان كامتشي بيك تاشييف وسايمومين ياتيموف، توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار» اعتبارا من الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ).