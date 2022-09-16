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الأمم المتحدة تريد إرسال بعثة إلى إيزيوم الأوكرانية للتحقيق في مزاعم حول مقابر جماعية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 12:40 مساء
الأمم المتحدة تريد إرسال بعثة إلى إيزيوم الأوكرانية للتحقيق في مزاعم حول مقابر جماعية
المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف، (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنها تريد إرسال بعثة «قريبا جدا» إلى مدينة إيزيوم الأوكرانية، التي حررت من السيطرة الروسية، قبل فترة قصيرة، للتحقق من ادّعاءات السلطات الأوكرانية حول وجود مقبرة جماعية فيها وبحدوث تصفيات.

وقالت الناطقة باسم المفوضية، إليزابيث ثروسيل، خلال إحاطة إعلامية للأمم المتحدة في جنيف «زملاؤنا في أوكرانيا في بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، يتحققون من هذه الادعاءات ويريدون تنظيم زيارة إلى إيزيوم لتحديد ظروف مقتل هؤلاء الأشخاص» الذين عثر على جثثهم في المدينة، وفق وكالة «فرانس برس».

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