شي جينبينغ يدعو إلى نظام دولي «أكثر عدلا وعقلانية»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، إلى نظام دولي «أكثر عدلا وعقلانية»، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان.

وقال شي، خلال القمة الرامية إلى تشكيل قطب مواجه للغرب، إن على القادة «العمل معا للتشجيع على قيام نظام دولي يسير في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية»، وفق وكالة «فرانس برس».