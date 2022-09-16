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النيجر تعلن مقتل سبعة «إرهابيين» وتوقيف «متآمرين مع بوكو حرام»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 10:53 صباحا
النيجر تعلن مقتل سبعة «إرهابيين» وتوقيف «متآمرين مع بوكو حرام»
جنود على متن سيارة دورية تابعة لجيش النيجر، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الجيش في النيجر، الخميس، أنّ وحداته قتلت خلال الأسبوعين الماضيين سبعة «إرهابيين»، وأوقفت نحو 30 متآمراً مع جماعة بوكو حرام المسلحة في عمليات نفذّتها في جنوب شرق البلاد الحدودي مع نيجيريا، والذي يشهد باستمرار هجمات مسلحة.

وقالت وزارة الدفاع، في نشرتها الأسبوعية للعمليات العسكرية، إنّ الجيش قتل هذا الأسبوع «سبعة إرهابيين»، في بلدة غيسكيرو القريبة من الحدود مع نيجيريا، و«فكّك» في مقاطعة نغويمي الواقعة إلى الشمال قرب تشاد عدداً من «المخابئ» التي تستخدم لاحتجاز المخطوفين على أيدي حركة بوحرام، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت النشرة أنّ الجيش أوقف «ستّة متآمرين مع بوكو حرام» خلال عملية عسكرية في منطقة تومور (جنوب شرق).

وأكّدت الوزارة في نشرتها، أنّ الجيش اعترض في 9 سبتمبر «نحو ثلاثين فرداً من جنسية أجنبية»، كانوا ينقلون «معدات مختلفة مرسلة إلى عناصر من بوكو حرام»، وأوقف هؤلاء «المتآمرين» مع الحركة.

وإذ أوضح الجيش أنّ هذه المجموعة أوقفت بالقرب من كينتشاندي في منطقة ديفا (جنوب شرق)، لم يكشف عن جنسية أفرادها، مؤكّداً أنّه «وضعهم في تصرّف سلطات بلدهم»، لكنّ مصادر محليّة أكّدت لوكالة «فرانس برس»، أنّ الموقوفين هم «مواطنون نيجيريون».

ومنذ سنوات تشهد النيجر وجارتها بوركينا فاسو هجمات تشنّها جماعات مسلحة تابعة لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وتسبّبت هذه الهجمات في مقتل آلاف الأشخاص في كلا البلدين وتهجير مئات الآلاف.

هجوم منسق في عملية مشتركة
وفي أبريل، سمح برلمان النيجر بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، لا سيّما فرنسية، لمحاربة المسلحين.

وقبل ذلك بشهر، شنّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار «القوة العسكرية المختلطة»، ومقرّ قيادتها الرئيسي في نجامينا، هجوماً منسّقاً جديداً في الدول الأربع بهدف «تدمير بوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة».

- بوركينا والنيجر تدعوان مالي للعودة إلى القوة العسكرية المشتركة

وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة، هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها عناصر جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا للاختباء فيها والانطلاق منها لشنّ هجماتهم.

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