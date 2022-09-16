حصيلة جديدة: مقتل 135 جنديًا أرمينيًا على الأقلّ في الاشتباكات مع أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حصيلة جديدة بمقتل 135 جنديًا أرمينيًا على الأقلّ هذا الأسبوع في أسوأ مواجهات عند الحدود مع أذربيجان منذ حرب العام 2020.

وقال باشينيان أثناء جلسة حكومية الجمعة، «بلغ عدد القتلى حتى الساعة 135.. للأسف، هذا ليس العدد النهائي.. هناك أيضًا عدد كبير من الجرحى».

ويرتفع بذلك عدد القتلى من الجانبين إلى أكثر من مئتين، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتبادل البلدان الاتهامات ببدء المواجهات التي اندلعت الأسبوع الحالي، فيما أعلنت أذربيحان في وقت سابق، ارتفاع عدد قتلاها جراء هذه الاشتباكات إلى 71.