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زيلينسكي: العثور على مقبرة جماعية في إيزيوم بعد استعادتها من الروس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 11:06 مساء
زيلينسكي: العثور على مقبرة جماعية في إيزيوم بعد استعادتها من الروس
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، العثور على «مقبرة جماعية» في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو: «نريد أن يعلم العالم ما تسبّب به الاحتلال الروسي»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد الجثث المدفونة أو الأسباب التي أدّت إلى موت هؤلاء الأشخاص.

وأشار إلى فتح تحقيق، وقال «يفترض أن نتلقّى غداً مزيداً من المعلومات المؤكدة والواضحة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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