المفوضية الأوروبية تطالب بمحاكمة بوتين دوليا على «جرائم الحرب» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، الخميس، إلى مثول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام القضاء الدولي، على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع وسيلة إعلام المانية.

وقالت أورسولا فون دير لايين للقناة التلفزيونية التابعة لصحيفة بيلد: «ينبغي أن يخسر بوتين هذه الحرب ويحاسب على أفعاله، إنه أمر مهم بالنسبة إليَّ»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

واعتبرت أن ملاحقة الرئيس الروسي يومًا ما أمام المحكمة الجنائية الدولية هو أمر «ممكن»، مضيفة «في نهاية المطاف، بوتين مسؤول» عن جرائم الحرب في أوكرانيا.