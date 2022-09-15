Atwasat

روسيا تستهجن عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 07:52 مساء
روسيا تستهجن عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة إليزابيث
قصر بكنغهام أعلن عن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقررة في 19 سبتمبر الجاري (الإنترنت)
alwasat radio

نددت موسكو، الخميس، بسلوك «غير أخلاقي» و«تجديفي» للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قررت لندن الإثنين عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية التوترات الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، «نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستغلال المأساة الوطنية التي أصابت في الصميم ملايين الأشخاص في العالم لغايات جيوسياسية لتسوية حسابات» مع بلدنا سلوكا «غير أخلاقي»، مضيفة أنه سلوك «تجديفي حيال ذكرى إليزابيث الثانية».

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الإثنين المقبل، لكنها لن ترسل دعوات إلى روسيا وأفغانستان وسورية وفنزويلا، وفق وكالة «رويترز».

ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء. وبعد ليلة في قصر باكنغهام سينقل الجثمان إلى بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، في موكب رسمي في وسط لندن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة

«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»

مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»
إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قائدة عسكرية أميركية: الصين تهدد البيئة بمشروعاتها في أميركا اللاتينية
قائدة عسكرية أميركية: الصين تهدد البيئة بمشروعاتها في أميركا ...
مجموعة السبع: سنواصل الجهود للحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا
مجموعة السبع: سنواصل الجهود للحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب ...
الرئيس الصيني لبوتين: مستعدون للعمل مع روسيا لدعم المصالح المتبادلة
الرئيس الصيني لبوتين: مستعدون للعمل مع روسيا لدعم المصالح ...
فون دير لايين من كييف: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا ضد روسيا في حالة الضرورة
فون دير لايين من كييف: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا ضد روسيا ...
بابا الفاتيكان يحذر من «تأثير الدومينو» للنزاعات العسكرية في العالم
بابا الفاتيكان يحذر من «تأثير الدومينو» للنزاعات العسكرية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
روسيا تستهجن عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة إليزابيث
روسيا تستهجن عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة إليزابيث...
مجلس حكام «الطاقة الذرية» يدعو إلى انسحاب روسيا من محطة زابوريجيا
مجلس حكام «الطاقة الذرية» يدعو إلى انسحاب روسيا من محطة ......
طالبان تتهم واشنطن بـ«سلب» أصول أفغانستان المجمدة
طالبان تتهم واشنطن بـ«سلب» أصول أفغانستان المجمدة...
بابا الفاتيكان يحذر من «تأثير الدومينو» للنزاعات العسكرية في العالم
بابا الفاتيكان يحذر من «تأثير الدومينو» للنزاعات العسكرية في......
فون دير لايين من كييف: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا ضد روسيا في حالة الضرورة
فون دير لايين من كييف: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا ضد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط