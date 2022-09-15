روسيا تستهجن عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط

نددت موسكو، الخميس، بسلوك «غير أخلاقي» و«تجديفي» للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قررت لندن الإثنين عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية التوترات الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، «نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستغلال المأساة الوطنية التي أصابت في الصميم ملايين الأشخاص في العالم لغايات جيوسياسية لتسوية حسابات» مع بلدنا سلوكا «غير أخلاقي»، مضيفة أنه سلوك «تجديفي حيال ذكرى إليزابيث الثانية».

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الإثنين المقبل، لكنها لن ترسل دعوات إلى روسيا وأفغانستان وسورية وفنزويلا، وفق وكالة «رويترز».

ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء. وبعد ليلة في قصر باكنغهام سينقل الجثمان إلى بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، في موكب رسمي في وسط لندن.