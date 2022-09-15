مجموعة السبع: سنواصل الجهود للحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزراء التجارة في مجموعة السبع، الخميس، أنهم سيسعون لتكثيف الضغط على روسيا للحد من الوسائل المتاحة لديها في تمويل حربها مع أوكرانيا.

وقال الوزراء في بيان اليوم الخميس، بعد اجتماع في ألمانيا إن المجموعة «ستواصل وتوسع جهودها المنسّقة لمنع روسيا من الاستفادة من عدوانها غير الشرعي، وستحد من قدرتها على مواصلة الحرب»، وفق وكالة «فرانس برس».

مجموعة السبع تحدد سقفا لسعر النفط الروسي

وفي أوائل سبتمبر، أكدت مجموعة السبع أنها ستفرض «بصورة عاجلة»، سقفا على سعر النفط الروسي، داعية «ائتلافا واسعا» من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء.

وكتب وزراء مالية المجموعة أن «سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ»، مؤكدين أن الأسعار في المستقبل «ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة».