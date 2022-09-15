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قائدة عسكرية أميركية: الصين تهدد البيئة بمشروعاتها في أميركا اللاتينية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 03:18 مساء
قائدة عسكرية أميركية: الصين تهدد البيئة بمشروعاتها في أميركا اللاتينية
ريتشاردسون (يمين) في افتتاح مؤتمر الدفاع في أميركا الجنوبية، كيتو 14 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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قالت قائدة القيادة الجنوبية الأميركية (ساوث كوم)، لورا ريتشاردسون، إن المشاريع العملاقة التي تمولها الصين تسبب أضرارًا للبيئة في أميركا اللاتينية «التي تعاني من الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات أيضًا».

وأوضحت ريتشاردسون، في مؤتمر الدفاع في أميركا الجنوبية المنعقد في العاصمة الإكوادورية كيتو، أن «فاعلين مثل جمهورية الصين الشعبية يسببون أيضًا أضرارًا في منطقتنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

مشاريع الصين في أميركا اللاتينية تؤدي لتآكل الأنهار؟
وأضافت أن الدراسات المستقلة التي أجرتها منظمات أميركية لاتينية خلصت إلى أن الكثير من المشاريع العملاقة التي تمولها الصين تسبب تآكل الأنهار وتلوث المياه وتدمير الأراضي الخصبة وزعزعة استقرار النظم البيئية الهشة.

وأشارت خصوصًا إلى أساطيل صينية لصيد السمك تتمركز باستمرار قبالة المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر غالاباغوس، «مما يهدد نظامها البيئي الهش الذي أدرج على قائمة الأمم المتحدة للتراث العالمي».

كذلك اتهمت الشركات الصينية ببناء سدود كهرومائية سيئة في الإكوادور وكذلك استغلال النفط والمعادن هناك.

قمة دفاعية تتطرق إلى تجارة المخدرات
ويختتم مؤتمر الدفاع لأميركا الجنوبية «ساوثديك 2022» الذي يشارك فيه ممثلون عن الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وغويانا وباراغواي والبيرو وسورينام وأوروغواي، اليوم الخميس، في العاصمة الإكوادورية.

ويفترض أن يتطرق إلى عدد من القضايا مثل الاتجار بالمخدرات والتعدين غير المشروع وصيد الأسماك والجريمة المنظمة والدفاع المعلوماتي.

وقالت لورا ريتشاردسون إن المنظمات المرتبطة بالصين «تحاول التلاعب بالسكان من خلال حملات التضليل والأنشطة الإلكترونية الخبيثة وتواصل دعم الأنظمة الاستبدادية في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا».

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