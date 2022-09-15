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رئيسي لبوتين: التعاون يجعل الدول الخاضعة لعقوبات أميركية «أقوى»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 01:35 مساء
رئيسي لبوتين: التعاون يجعل الدول الخاضعة لعقوبات أميركية «أقوى»
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إن «التعاون يجعل الدول الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية أقوى».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الزعيمين اليوم الخميس، على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها أوزبكستان.

وقال رئيسي لبوتين إن «العلاقة بين الدول الخاضعة لعقوبات أميركية مثل إيران، وروسيا، أو أي دولة أخرى، قادرة على تخطي الكثير من المشاكل وجعلها أقوى يومًا بعد يوم»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «الأميركيين يعتقدون أنهم قادرون على وقف (تقدم) أي بلد يفرضون عقوبات عليه، لكن اعتقادهم هذا خاطئ»، وفق ما أظهرت لقطات متلفزة لبداية اللقاء بين الرئيسين في سمرقند.

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