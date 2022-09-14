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بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 09:55 مساء
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى لندن. (الإنترنت)
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بعد استبعاد روسيا ودول أخرى، قصرت بريطانيا دعوتها لكوريا الشمالية على مستوى السفراء لحضور جنازة الملكة إليزابيث، في حين لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وفنزويلا ودولة عربية، حسب مصدر رسمي.

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستدعو ممثلًا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الإثنين المقبل، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسورية وفنزويلا، وفق «رويترز».

دعوة كوريا الشمالية على مستوى السفراء
وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء. وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 سبتمبر، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

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ولن توجه الدعوة لسورية وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما قال المصدر إن أفغانستان لن تُدعى بسبب الوضع السياسي الراهن هناك. وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.

نعش الملكة يصل إلى العاصمة البريطانية 
ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس عن 96 عامًا، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء. وبعد ليلة في قصر باكنغهام سينقل الجثمان إلى بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، في موكب رسمي في وسط لندن.

ولمدة خمسة أيام، اعتبارًا من الساعة 17,00 (16,00 ت غ) الأربعاء إلى الساعة 06,30 الإثنين القادم، يوم الجنازة الوطنية، يمكن للبريطانيين القدوم لوداع الملكة التي أشادوا بالإجماع بتفانيها طوال أكثر من سبعين عاما.

ويتوقع أن يزور مئات الآلاف بهو ويستمنستر الذي ستبقى أبوابه مفتوحة في هذه المناسبة 24 ساعة في اليوم. لكن الأمر يحتاج إلى الصبر بوجود طوابير طويلة يمكن أن تمتد لأميال.

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