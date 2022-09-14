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رسالة إيجابية من بوتين بشأن محطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 08:24 مساء
رسالة إيجابية من بوتين بشأن محطة زابوريجيا النووية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«التعاون البناء» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشأة زابوريجيا الأوكرانية، الأربعاء.

وأجرت الوكالة عمليات تفتيش في المنشأة مطلع سبتمبر عقب قصف متكرر. وقال الكرملين إنه خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «أجرى فلاديمير بوتين تقييمًا إيجابيًا للتعاون البناء مع الوكالة».

والأحد الماضي، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من «عواقب كارثية» للهجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، التي تسيطر عليها القوات الروسية، وفق الكرملين.

كما أعلنت أوكرانيا، الأحد أيضًا، وقف عمل المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة بمحطة زابوريجيا النووية.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، من أن قصف البلدة حيث تقع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر يمس بعمليات التشغيل الآمن للمحطة الأكبر في أوروبا.

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